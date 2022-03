“Non potrò mai farlo”. UeD, Ida Platano non si nasconde più e risalta fuori l’ex Riccardo

Ida Platano è uno dei volti storici di ‘Uomini e Donne’ e ancora oggi è a caccia della sua anima gemella, che purtroppo per lei tarda ad arrivare. In questi mesi e anche nelle ultime settimane pare potesse avere qualche svolta nel dating show di Maria De Filippi, ma nulla si è concretizzato. Ora ha deciso di intervenire al magazine di ‘UeD’ e qui si è lasciata andare ad affermazioni molto importanti. E che fanno ancora sognare in grande i suoi fan, nonostante sia difficile che possa avvenire questa unione.

Anche se Ida Platano sta conoscendo Alessandro nel programma Mediaset. Si è presentato il problema della distanza. Ida Platano è di origini siciliane ma lavora a Brescia. Alessandro invece è salernitano e proprio lui ha dichiarato: “La distanza comincia ad essere un problema”. Ida invece la pensa diversamente: “Per me la distanza non è mai stato un problema. Per lui sì. Io gli ho chiesto se, in futuro, potrebbe trasferirsi e lui ha risposto no”. E pure in un’altra puntata si è parlato di questo, che sembra una problematica non di poco conto.

Nonostante siano passati degli anni dalla fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano non sembrerebbe ancora totalmente rivolta al futuro. Il suo sguardo verso il passato è purtroppo spesso presente e di lui ne ha parlato anche nel corso di un appuntamento a ‘Uomini e Donne’. E in quest’ultima intervista ha tirato nuovamente fuori il nome dell’ex e quello che ha detto potrebbe teoricamente anche scoraggiare i suoi corteggiatori. Parole che però sono state proferite con grande sincerità.





Anche se sta facendo di tutto per mettersi definitivamente alle spalle la storia d’amore con Riccardo, Ida Platano è ancora tormentata dalla sua presenza e ha ammesso di aver proprio perso la testa per lui: “La storia con Riccardo è stata indimenticabile, non la scorderò mai. Quando ripenso alle emozione vissute insieme a lui, rivivo ancora le stesse sensazioni”. E quindi non sarà affatto facile per un uomo riuscirle a conquistare il suo cuore. Staremo a vedere se entro la fine dell’attuale stagione di ‘UeD’ qualcuno ce la farà.

In una puntata di ‘UeD’ su Riccardo Guarnieri aveva invece detto: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”.