“Provvedimenti legali”. Ida Platano non può passarci sopra. È furiosa dopo il caos a UeD: “C’è un limite a tutto”

Uomini e Donne, i riflettori restano accesi su Ida Platano. Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere al momento di rottura avvenuto tra Ida e Marcello Messina, alla luce di alcuni dubbi che avrebbe sollevato proprio il cavaliere. Di fronte alle continue conferme di affetto sollevate da Ida, Marcello ha sentito di fare qualche passo indietro. Ma le novità non finiscono qui.

Le parole di Marcello Messina arrivano come un fulmine a ciel sereno: “Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”, queste le parole del cavaliere che avrebbero poi portato a un confronto faccia a faccia con Ida. La dama avrebbe raccontato di essersi sentita umiliata.

“L’episodio che mi ha lasciato l’amaro in bocca è stato quando mi sono alzata per andare al bagno, e nel momento in cui sono tornata in camera ho trovato Marcello vestito che si allacciava le scarpe come voler cercare di scappare a tutti i costi…”.





“Mi sono sentita umiliata”, sono state queste le riflessioni di Ida alla luce di una notte trascorsa insieme al cavaliere. Ma non finisce qui, perché Ida Platano ha tirato in ballo anche Marika. Uno smascheramento che come si può ben immaginare avrebbe fatto travolgere la Platano da un vortice di critiche.

“Sono sempre stata consapevole che sarebbero arrivate delle critiche anche negative. Ma c’è un limite a tutto, il mio ruolo di madre non si tocca e ciò che riguarda la mia sfera privata riguarda solo me e mio figlio”. Ida Platano ha poi aggiunto: “Prenderò provvedimenti legali per chiunque oltrepassi il limite”.