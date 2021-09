“Non si fa così”. Marcello in lacrime, tutto lo studio di UeD contro Ida Platano. Anche Maria De Filippi

Ida e Marcello a Uomini e Donne hanno caratterizzato la puntata di lunedì 27 settembre. Nello studio, Marcello Messina ha espresso il suo interesse per Ida Platano, che all’apparenza sembra ricambiare. La dama, infatti, ha deciso di dedicare il suo tempo alla conoscenza del nuovo cavaliere, chiudendo con Graziano prima di approfondire la relazione. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale 5, Marcello ha rivelato.

“In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più remissiva e poco grintosa. Ida, invece, è una vera e propria leonessa […] Esteticamente rappresenta certamente il mio ideale. Una donna mediterranea, dai capelli scuri e gli occhi profondi: tutto quello che mi piace. C’è stato un gioco di sguardi che ha attirato la mia attenzione. Conoscendola meglio mi ha colpito il suo sorriso, la sua semplicità ma anche la sua indipendenza”.

Marcello e Ida sono usciti insieme e sono andati a cena: “C’è stato un bacio tra i due. Poi Ida gli hai fatto i grattini e lui si è addormentato e so che si sono riaperte delle ferite in te. So anche che Marcello è stanco per il lavoro e un trasloco e so che le videochiamate durano anche fino alle quattro di notte. Ci sei rimasta male perché non vedi in lui lo stesso entusiasmo che ti aspettavi?”, chiede Maria De Filippi. “Sono partita con il botto”, risponde Ida. “Avevo paura che il trasporto che provo nei tuoi confronti finisse con un bacio. Ho provato di parlarti”, ha spiegato Marcello. “Non mi andava di risponderti. Anch’io non mi aspettavo di arrivare qua e perdere la testa per te”, svela la dama.





Insomma Ida Platano è rimasta delusa dal fatto che Marcello si è addormentato. Lui ci è rimasto molto male ed è arrivato alle lacrime, così Maria De Filippi lo ha difeso, affermando: “Sembri una persona che, premettendo che non conosco il tuo vissuto, è arrivata abbastanza al limite nella sua vita e alla minima occasione esplode, sembri stanco. Ida, su un uomo che si addormenta al tavolo dovresti riderci su”.

Anche Tina Cipollari, dopo che ha preso la parola Maria De Filippi, è intervenuta e ha difeso il cavaliere: “Ida tu prendi le cose in maniera troppo pesante, è una cosa che può succedere”. Maria De Filippi ha spiegato che la dama aveva raccontato alla redazione di non voler prender parte alla puntata perché aveva una convinzione su Marcello: “La verità è che credeva di non piacerti fisicamente”, ha detto la conduttrice rivelando un ulteriore dettaglio sulla storia.