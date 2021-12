“Mio figlio no”. Ida Platano, fuori da Uomini e Donne succede anche questo. E non può accettarlo

Ida Platano ha trascorso il Natale in compagnia del figlio Samuele. In attesa di tornare in studio a Uomini e Donne, ha trascorso qualche giorno di feste con il suo bambino. C’è attesa per capire come si evolverà la sua storia all’interno del dating show condotto da Maria de Filippi. In questi mesi ha avuto due frequentazioni importanti, ma in entrambi i casi non c’è stato il lieto fine. Prima la storia con Marcello Messina, l’agente immobiliare di 47 che sembrava averle rapito il cuore.

Tra i due è scattata subito la passione, si sono frequentati, hanno passato una notte insieme e tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando Ida Platano ha manifestato le prime insicurezze, scatenando il fastidio di Marcello Messina. L’altra storia è stata quella con Diego Tavani. Anche in questo caso la passione sembrava aver preso il sopravvento, addirittura la dama aveva deciso di uscire con lui, quando all’improvviso il cavaliere si è tirato indietro.

Prima di rituffarsi nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano si sta prendendo qualche momento di pausa che nelle ultime ore è stato rovinato dagli haters che l’hanno attaccata pesantemente mettendo in mezzo anche suo figlio. Ida Platano si è, pertanto, trovata a rispondere agli attacchi e lo ha fatto attraverso le Instagram Stories. Inizia il suo sfogo ammettendo di essere stanca e stufa di sentirsi sempre offesa da questi haters, che si permettono di giudicarla come mamma: “Madre di m***a, madre che ha rovinato suo figlio, madre che non vale”, questi sono gli insulti che la dama ha ricevuto in questi giorni festivi.





Ida Platano è stata accusata di aver mostrato dei regali che si sarebbe fatta da sola, ma passati per doni da parte dei fan. “Sono veramente stanca e stufa – ha detto Ida Platano -. Insultate me, ma mio figlio mio figlio no, non lo permetto a nessuno. Basta, mio figlio non si tocca”. La dama ammette che la sua pazienza è arrivata al limite e vuole anche precisare che non è una donna che si fa mantenere da qualcuno, come qualcuno ipotizza: “Non mi sono mai fatta mantenere da nessuno, mi sono sempre mantenuta da sola e mantengo mio figlio”.

Ida Platano ha anche condiviso le offese e gli insulti di cui è stata oggetto in questi giorni. “Che razza di madre sei”, “Ma non ti vergogni, l’hai rovinato”, sono alcuni dei commenti che ha postato la dama che è apparsa davvero infuriata. “Anche a me la pazienza arriva a un limite ed è arrivata”, ha concluso Ida Platano.