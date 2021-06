A ‘Uomini e Donne’ due delle grandi protagoniste sono senza ombra di dubbio Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sta da tantissimi anni nel dating show di Maria De Filippi, mentre l’ex di Riccardo Guarnieri è tornata recentemente per cercare l’anima gemella. Prima della conclusione dell’attuale stagione televisiva nessuna delle due, che sono grandi amiche tra di loro, è riuscita a trovare un cavaliere con il quale iniziare una conoscenza approfondita che potesse poi sfociare in qualcosa di più.

Nelle ultime ore Ida è stata intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’ e si è soffermata più nello specifico su Gemma. Le hanno chiesto quale sia effettivamente il legame che le unisce e poi ha ammesso che, quando accadono certe cose, lei non riesce proprio ad accettarle. Non può proprio soprassedere di fronte ad alcuni atteggiamenti che sono usati nei confronti della dama piemontese e per questa ragione le è sempre fedelmente al suo fianco e cerca di renderla il più felice possibile.

Prima di raccontarvi cosa ha detto Ida Platano su Gemma Galgani, vi riferiamo le sue parole su Roberta Di Padua dopo l’incontro avuto in aeroporto: “Sì, è vero, l’ho incontrata ed è stato un incontro per me inaspettato. Ma la vita sa essere strana e particolare, quindi l’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole. Le ho comunque sottolineato che non ho mai provato empatia nei suoi confronti, in passato mi ha fatta stare male e ci siamo soffermati su concetti già esposti in trasmissione”.





Poi Ida Platano ha quindi parlato di Gemma Galgani: “Mi dà fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale. Poi per quanto riguarda il suo essere single, non la chiamerei illusione ma speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo assolutamente un difetto”. Parole dunque molto dolci da parte della dama, che ancora una volta ha mostrato affetto nei confronti della Galgani.

Sull’incontro con Ida Platano queste erano state le affermazioni di Roberta Di Padua: “Sono stata attaccata da moltissime persone. Ma ho avuto in aeroporto un confronto bellissimo con Ida, durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Mi ha anche aiutata a capire di non essere io il problema con Riccardo”.