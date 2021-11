Incredibile quanto accaduto durante l’ultimo appuntamento di ‘Uomini e Donne’. Protagonista la dama Ida Platano, che ha commesso una gaffe che difficilmente potrà dimenticare. L’amica di Gemma Galgani stava parlando in studio con un cavaliere, quando improvvisamente si è resa autrice di un errore quasi imperdonabile. Ovviamente l’imbarazzo ha preso il sopravvento e lei è sembrata molto dispiaciuta. Si è messa le mani davanti alla bocca, ma ormai la frittata era stata fatta.

A proposito di ‘UeD’, Maria De Filippi potrebbe decidere di accogliere una proposta di un ex concorrente del ‘GF Vip 6’, che vorrebbe diventare tronista. Sami Youssef ha infatti affermato nei giorni scorsi: “Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e Donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono”.

Alcune settimane fa Ida Platano si è conosciuta con Marcello e, quando le cose sembravano potessero andare nel migliore dei modi, la dama ha dovuto chiudere anzitempo la frequentazione per alcuni litigi furibondi. Dopo aver messo da parte questo rapporto, la donna ha voluto andare avanti per la sua strada e ha incontrato Diego Tavani. Con quest’ultimo si sta trovando decisamente bene, ma ciò che ha detto nella puntata del 4 novembre ha lasciato tutti sorpresi, a bocca aperta.





Proprio mentre Ida Platano era intenta a parlare più che bene di Diego, è arrivato il colpo di scena. Infatti, lo ha chiamato con il nome di Marcello. Una gaffe inattesa, della quale si è accorta subito. Tina Cipollari è intervenuta immediatamente, dicendo che sono cose che possono capitare, ma la vergogna è calata sul volto della dama del dating show di Maria De Filippi. Non c’è stata una reazione negativa da parte di Tavani, che ha sorriso e ha accettato senza problemi questo lapsus improvviso.

Sotto il video della gaffe di Ida Platano, questi i commenti degli utenti su Twitter: “Diego per carità simpatico, ma deve sempre spettacolarizzare”, “Altro che lapsus di Platano, Marcello ha lasciato il segno”, “Ida Platano sei solamente ridicola”, “I lapsus non sono mai occasionali”, “Diego è carinissimo, ma a me lei non piace affatto”, “Diciamo che dire di essere contenta della conoscenza e poi dire Marcello non è il massimo, forse lei ci pensa ancora a lui”.