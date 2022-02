Esperienza traumatica per Ida Platano e suo figlio, che sono rimasti vittime di un furto avvenuto in strada. A rivelare tutti i dettagli dell’accaduto è stata la stessa dama di ‘Uomini e Donne’, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Una rivelazione che ha inevitabilmente scosso anche tutti i suoi follower, i quali avevano comunque saputo qualche giorno fa dalla donna che avrebbe detto loro qualcosa di negativo, di cui era rimasta purtroppo protagonista giorni fa.

Parlando invece della sua avventura a ‘UeD’, Marcello Messina ha spiegato il motivo per cui lui e Ida hanno parlato: “Avevamo una cosa in sospeso, ma era semplicemente una multa che Ida aveva preso quando era stata da me. Non riusciva a comunicare con i vigili di Torino e così mi ha chiesto la gentilezza di andare io. Questa documentazione l’ho fatta consegnare ad Ida da una persona della redazione, proprio per scongiurare qualche equivoco ed evitare che qualcuno pensasse che volessi scriverle una lettera”.

Tornando al furto, stando a quanto rivelato da Ida Platano, era nella città di Verona quando ha subito un gesto inaspettato. Era dunque col figlio Samuele e stava camminando tranquillamente, ma improvvisamente una persona si è avvicinata a loro e ha rubato il cellulare della dama. Ma fortunatamente si è subito accorta di aver subito questo furto e ha deciso di sfidare il ladro, aggredendolo anche fisicamente: “Sì, la racconto veloce, gli ho dato qualche cazzotto e che dirvi? L’ho recuperato”.





Quindi, Ida Platano è stata in grado di riprendersi il suo telefonino, anche se il figlio ha avuto molta paura: “Sono contenta di averlo recuperato, ma mio figlio si è spaventato. Abbiamo cercato dopo di calmarlo. Poi Samu mi ha detto che ha una mamma fortissima”. Successivamente ha voluto aggiungere altri particolari sul fattaccio e ha anche motivato il perché abbia deciso di usare anche un po’ di violenza. Ci ha tenuto a dire tutto proprio per evitare che possano nascere delle polemiche.

Ida Platano ha concluso, dicendo: “Ho avuto questa brutta reazione perché mi avevano rubato una cosa personale. Quando ci vuole ci vuole. Due signore comunque mi hanno aiutato a rasserenare anche mio figlio. Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente”. Quindi, ha puntato il dito contro alcuni uomini presenti in strada, che non l’hanno supportata assolutamente.