“L’ho sentito e ho pianto”. Ida Platano, la rivelazione arriva anni dopo. Quel giorno è sempre nel suo cuore

Ida Platano a cuore aperto su Uomini e Donne Magazine. La protagonista del dating show di Maria De Filippi si racconta in un’intervista sul periodico che svela una parte della sua vita forse poco nota. Una donna che, prima di essere un personaggio televisivo, è una persona con un proprio percorso, la propria vita, le proprie debolezze, i fallimenti e i successi. Parole come vedremo forti e commoventi su questioni che, per ovvie ragioni, non vengono certo discusse davanti alle telecamere.

Ida è nota per aver avuto una storia d’amore con Riccardo Guarnieri, il quale a sua volta ha intrecciato una relazione, anche questa finita male, con Roberta Di Padua. Un ‘triangolo’ spesso al centro dei riflettori, ma non è di questo che la dama del Trono Over ha voluto parlare. Ida Platano è appena tornata da una bella e rilassante vacanza in Sardegna che ha trascorso insieme al figlio Samuele, nato, come spiegò lei stessa tempo fa, da una “relazione breve”.

Forse in pochi sanno che Ida Platano ha dovuto crescere da sola il figlio Samuele. Alle spalle Ida ha anche un matrimonio, celebrato quando aveva appena 18 anni e durato 10. Insomma nella sua vita i momenti difficili non sono certo mancati. Così adesso la dama, parlando proprio dell’educazione e di come ha cresciuto Samuele, spiega: “Dio solo sa come ho trovato la forza di affrontare tutto questo. C’erano dei giorni in cui pensavo di non farcela. Tra i momenti più emozionanti e belli che ricordo ci sono i primi dentini, le prime parole. Quando mi ha chiamato mamma per la prima volta sono scoppiata in lacrime”.





Oggi Ida Platano, dopo la relazione con Riccardo Guarnieri, è di nuovo nello studio di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. A questo proposito l’ex Temptation Island ha rivelato un fatto particolare che riguarda la scelta dell’uomo giusto. E anche qui c’entra il figlio Samuele: “Il giudizio di mio figlio è importantissimo per me. Quando incontro un potenziale uomo, la cosa principale è che voglia bene a mio figlio e lo tratti bene. Se a mio figlio poi non dovesse piacere questa persona, cercherei di capire le motivazioni”.

Infine la dama di Uomini e Donne svela al magazine come vorrebbe che diventasse l’amato figlio Samuele. “Vorrei diventasse un uomo con tanto carattere – le parole di Ida Platano – tanta forza e coraggio. Determinato, leale. Mi piacerebbe fosse una persona pulita, con tanta educazione”.