“Ecco cosa mi ha fatto”. UeD, Ida Platano e le accuse a Tina Cipollari: “Non posso accettarlo”

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre, Ida platano di UeD è la protagonista indiscussa del dating show di Maria de Filippi. La dama bresciana è costantemente al centro dello studio, ha avuto la possibilità di parlare e di chiarirsi con il cavaliere tarantino. Ha anche ballato con lui: alcuni pensano e sperano che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma, ma Ricardo Guarnieri ha più volte detto di non essere tornato a UeD per riconquistare la dama.

E ultimamente Ida Platano di UeD è finita nel mirino di Tina Cipollari, la storica opinionista del programma che dice sempre la sua in modo schietto e diretto. Tanto che alcuni telespettatori stanno iniziando a pensare che la dama bresciana in questo modo potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani che è sempre stata oggetto delle critiche di Tina Cipollari. Quando tutti attaccano Ida Platano in suo soccorso arriva proprio Gemma Galgani.





Ida Platano di UeD, risentimento verso Tina Cipollari

La dama torinese è sempre al fianco di Ida Platano nei momenti difficili e l’ha rincuorata sulle colonne del settimanale Uomini e Donne Magazine: “Non deve perdere la sua serenità” e poi ha aggiunto che ha visto Riccardo Guarnieri abbastanza distaccato quando è rientrato in studio lasciando tutti a bocca aperta, e che se l’ha visto stuzzicarla un po’ non è di certo perché nutre un interesse nei suoi riguardi. D’altronde hanno provato più e più volte a stare insieme, ma senza mai un effettivo successo: l’impressione è che non siano fatti l’uno per l’altra.

Ida Platano si è comunque risentita delle parole di Tina Cipollari che in un’occasione l’ha definita “donnetta” e al settimanale ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi ha detto: “Mi ha mancato di rispetto e mi viene ancora il nervoso. Non lo accetto”. Poi ha aggiunto di volere un altro figlio. O almeno è quello che si immagina per il futuro. Tra cinque anni si vede al fianco di un uomo vero, lo desidera tanto e spera di riuscire a trovarlo in trasmissione. Vorrebbe un uomo che le rimanesse accanto contro ogni difficoltà e con cui possa vivere una bellissima storia d’amore. Non sa chi potrà mai essere, ma spera che possa rispettare le sue alte aspettative.

Nel frattempo nello studio di UeD è arrivato un cavaliere per Ida Platano. Si tratta di Marco e stando a quanto riporta il blog Isa e Chia infatti Ida si sarebbe avvicinata all’uomo. Il blog rivela infatti di aver ricevuto una segnalazione con tanto di video in cui è possibile vedere chiaramente la dama baciare appassionatamente un altro uomo. “Era in un locale a Brescia…Lui non l’ho visto bene e non so se sia o meno del parterre maschile…Posso solo dire che si baciavano tranquillamente davanti a tutti senza il minimo problema…”.

“Bye Bye Riccardo Guarnieri”. Clamoroso a UeD, Ida Platano scoperta a baciare quell’uomo