Ida Platano spiazza tutti. La decisione della dama lascia tutti senza parole. La stagione di Uomini e Donne non smette di regalare colpi di scena. Nei giorni scorsi era stata Gemma Galgani ad attirare i commenti su di sé dopo che il settimanale Nuovo aveva fatto filtrare delle indiscrezioni sul suo rapporto con Tina Cipollari. Secondo l’insider alla base della loro rivalità ci sarebbe una forte invidia dell’opinionista che vede la dama torinese ringiovanire mentre lei avrebbe continui problemi con il peso. Voci non confermate ufficialmente ma che sembrano trovare terreno fertile.



Gemma Galgani, incurante delle critiche, continua a cercare l’amore dopo anni di fallimenti. Come lei Ida Platano che nelle ore scorse ha rotto con il cavaliere Diego Tavani. Avrebbero dovuto lasciare lo studio insieme, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Sembrava essere tutto pronto per la scelta e la rinomata cascata di petali rossi che da anni è simbolo di un nuovo cammino d’amore da intraprendere.



E questa volta per Ida Platano, reduce dalle delusioni di Riccardo e Marcello, sembrava la volta giusta per coronare il suo sogno d’amore. A quanto sembra sarebbe scoppiata una violenta discussione tale da costringere la regia a staccare e censuare la scena. Di quei minuti tagliati nessuno parla. Ma la dama non sembra intenzionata a perdonare.







Sempre a quanto si apprende dalle anticipazioni, poco dopo, Ida Platano dichiara di voler lasciare per sempre Uomini e Donne, non riuscendo a trovare l’uomo adatto a lei e continuando solamente a soffrire. Tutti notano che Tavani non muove un solo muscolo per la bresciana, ma Maria De Filippi spegne la polemica, dichiarando che i due avranno modo di incontrarsi e chiarirsi lontano dalle telecamere.



La posizioni di Ida Platano sembra irremovibile e immediatamente si sono scatenati i commenti. Di nuovo a casa, la dama è tornata sul social con le sue prime parole post abbandono: “Ho dormito un bel po’, ne avevo proprio bisogno – ha spiegato in un video su Instagram – Vi stavo leggendo, vi ringrazio sempre tutti per il vostro bene, per il vostro affetto e calore, siete tantissimi (…) E adesso vado a farmi una passeggiata con il mio principe (il figlio Samuele)”.