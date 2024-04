Uomini e Donne, le anticipazioni sul trono di Ida Platano sostengono che dopo l’ennesima discussione la tronista rincorrerà Mario nel backstage. Il corteggiatore è esploso dopo l’esterna con Pierpaolo, l’unico a essere uscito con Ida, e si è rifugiato dietro le quinte. Presto raggiunto dalla parrucchiera di Brescia, non solo accetterà di tornare in studio ma si dichiarerà a lei confessandole tutto il suo amore.

Una dichiarazione, continuano gli spoiler sulle ultime registrazioni, che spiazzerà la tronista, che alla fine deciderà di ballare insieme a lui salvando quindi il rapporto, ma che non ha per niente convinto Tina Cipollari. Da sempre scettica nei confronti di Mario, l’opinionista lo accuserà nuovamente di essere finto. Questo è quello che succederà a breve a Uomini e Donne, ma venendo al presente qualcosa rischia di far spaccare tutto. Ancora una volta.

Poco fa il profilo X di Amici News ha postato un video che riguarda proprio Mario. Si tratta di una segnalazione, l’ennesima, sul corteggiatore dato per favorito alla scelta finale di Ida Platano. Nel dettaglio, è un video in cui si vede Mario in una discoteca sul mare di Pozzuoli.

Nessun atteggiamento sospetto con altre donne in realtà, ma sui social diversi utenti stanno ipotizzando quale possa essere la reazione di Ida Platano. Del resto non è la prima volta che arrivano delle segnalazioni sullo speaker radiofonico per cui in passato lo aveva anche eliminato.

“Già immagino i commenti di Tina Cipollari”, si legge tra i commenti. E ancora: “Bastava una chiacchiera più vicina tra Mario e la ragazza di fronte per scatenare il cinema“. Altri sottolineano come Mario non stia facendo nulla di male se non trascorrere un pomeriggio di svago ma anche che “Ida spesso ha delle reazioni esagerate“. Non resta che aspettare che questo video arrivi sul cellulare della tronista per capire come si evolverà la situazione…