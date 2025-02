Nella casa del Grande Fratello, le tensioni tra i concorrenti sono all’ordine del giorno, e recentemente si è assistito a un acceso confronto tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Iago Garcia. Lorenzo e Shaila hanno espresso critiche nei confronti di Iago, accusandolo di essere presuntuoso e di recitare un ruolo all’interno del reality. In una conversazione privata, Lorenzo Spolverato ha manifestato il suo disappunto verso Iago Garcia, affermando: “Non sopporto il suo atteggiamento, sembra che stia sempre recitando. È presuntuoso e non autentico”.

>> “Abbiamo sentito bene?”. Helena si alza e Federico non capisce più niente. La frase al Grande Fratello fa volare

Shaila Gatta ha condiviso il sentimento del compagno, aggiungendo: “Anche a me dà fastidio. Penso che stia cercando solo visibilità e non sia qui per vivere l’esperienza in modo genuino”. Chiara Cainelli sente tutto e commenta: ”Lui, come Javier, peccano di umiltà”, secondo lei sia Iago che Javier Martinez non riconoscono i propri sbagli. Torna sulla faccenda Lorenzo Spolverato che dice: “Permalosi, chiusi, muri”. Shaila Gatta poi commenta: “Lo vedo lontano un miglio che sta recitando. Mi guardava e rideva”.





“Sta recitando”. GF: Iago, l’accusa è pesantissima

Ma cosa è successo prima di tutto questo? Iago è stato anche accusato di essere maschilista da Shaila. E una volta venuto a conoscenza delle critiche, Garcia ha risposto con fermezza, dichiarando: “Io maschilista? Lorenzo ti ha detto di peggio”. Ha sottolineato che le accuse mosse contro di lui sono infondate e che il suo comportamento è sempre stato coerente e rispettoso nei confronti di tutti i concorrenti.

Shaila : ‘ti sarei piaciuta anche se stavo con helena Amanda e Iago nell’altra fazione’



‘ certo smettila di sognare’



HAHAHAHAHAHA LORÉ MA CHI TI CREDE

L’ AVRESTI NOMINATA OGNI SETTIMANA E PIANGERE ANCHE X LA GATTINA🤭❤️#shailenzo



pic.twitter.com/SdgrCJKLSX — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍒 (@Romanticvibees_) February 4, 2025

Il rapporto tra Lorenzo, Shaila e Iago è stato caratterizzato da alti e bassi sin dall’inizio del programma. Inizialmente, i tre sembravano andare d’accordo, ma con il passare del tempo sono emerse divergenze che hanno portato a tensioni crescenti. Lorenzo e Shaila hanno spesso criticato Iago per il suo modo di fare, ritenendolo poco sincero e troppo focalizzato sull’apparire. Dall’altra parte, Iago ha percepito le loro critiche come attacchi personali, difendendo la propria integrità e autenticità.

Lorenzo: io non ho visto quel pezzo ma bisogna capire se il pubblico applaudiva perché iago ha fan oppure perché contro Shaila…

poi gli applausi in studio sono pilotati



e come sempre il dottor spolverato quando gli altri vanno è già andato e tornato 😌❤️‍🔥#shailenzo pic.twitter.com/MgzpYmKNIq — ;☔️ (@NelNomedi_) February 4, 2025

Ha ragione, tutti compatti su Iago 'maschilista' invece su Lorenzo non se ne son accorti. Dicesi strumentalizzare.

(Quel sorrisetto rosicone di Shaila)#GrandeFratello pic.twitter.com/LXkdKQf256 — Violett926 (@violett926) February 4, 2025

Le critiche di Shaila e Lorenzo a Iago: “È l’ultima persona che porta il buon esempio” 💥 #GrandeFratellohttps://t.co/yiWIDmJroM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2025

jessica: "povero lorenzo, a lui shaila piace da morire"

iago: "io credo che a lorenzo piace lorenzo"



papi iago conosce solo una lingua, quella della verità!#grandefratello pic.twitter.com/YrQ4NbhItU — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) November 2, 2024

Le tensioni tra i tre concorrenti non sono passate inosservate agli altri abitanti della casa. E come abbiamo visto alcuni si sono schierati dalla parte di Lorenzo e Shaila, condividendo le loro perplessità riguardo al comportamento di Iago. Altri, invece, hanno difeso l’attore spagnolo, ritenendo che le accuse fossero esagerate e dettate da incomprensioni. Questa spaccatura ha contribuito a creare ulteriori dinamiche all’interno del gruppo, influenzando le relazioni e le alleanze tra i concorrenti.

Leggi anche: “Non si alza neanche per mangiare”. Grande Fratello, allarme in casa per la concorrente: tutti preoccupati