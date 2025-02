L’ingresso di Federico Chimirri nella casa del Grande Fratello ha portato una ventata di freschezza conquistando rapidamente l’affetto del pubblico e, in particolare, delle fan di Helena Prestes e Javier Martinez. Chef e dj di origini argentine, Federico si è subito distinto per la sua personalità carismatica e la capacità di legare subito con alcuni concorrenti come Javier, Helena, Amanda e Stefania.

Fin dai primi giorni, Federico ha mostrato una particolare sintonia con Helena e Javier, diventando uno dei principali sostenitori della coppia che sembra stia nascendo sotto il tetto della casa più spiata d’Italia. La sua vicinanza ai due ha suscitato l’interesse degli spettatori, che apprezzano il suo ruolo di mediatore e amico fidato dei due concorrenti. In queste ore è diventato virale un video che ha resto ancor più popolare Federico.

Leggi anche: “Adesso basta, mi state massacrando”. Yulia, è successo dopo aver lasciato lo studio del Grande Fratello







Grande Fratello, la battuta di Federico a Helena: “È Natale?”

In un video diventato virale, si vede lo chef osservare Helena con uno sguardo divertito, seguito da una battuta che ha scatenato le risate sia all’interno della casa che tra il pubblico a casa. Mentre il gruppo si trova in giardino a chiacchierare, Helena si alza per entrare in casa e si vede Federico seguirla con lo sguardo. A quel punto, particolarmente divertito, commenta in spagnolo: “Che è Natale che c’è il panettone?”, riferendosi al lato b della modella.

La reazione del pubblico è stata immediata e molto divertita, perché si è notato come la frase pronunciata da Federico è stata detta senza volgarità o malizia. “A me pare che con quello sguardo abbia dimostrato di avere più attrazione Federico per Helena che Javier per Helena in 5 mesi!”, “Mi stavo letteralmente strozzando mentre ridevo”, “Federico già in Error per la bellissima 💀 Appena si alza squadra Helena e dice in spagnolo “che è Natale che c’è il panettone?” 🍑 FEDE FAI IL BRAVO che tu devi essere il nostro capo LEVRIERO”, si legge tra i commenti degli utenti social.

Helena si alza e Federico la guarda e poi dice in spagnolo:

“che è Natale che c'è il panettone?”🔥

Qualcosa mi dice che a breve Fede non farà più il consigliere degli helevier 🤣🤣#heleners #grandefratello pic.twitter.com/ZeDc87KGml — babi. 10 (@ba0bi10) February 3, 2025

E ovviamente tanti hanno commentato l’espressione di Javier che passa dal sorriso al serio nel giro di pochissimi secondi, quando si rende conto di quello detto dall’amico. “La faccia di Javi alla fine”, “La faccia di Javier quando realizza quello che ha detto Federico”, “Mi fa andare al padre eterno”, “Sto malissimooo”, “Federico ci fai volare”, scrivono alcuni utenti divertiti per la frase pronunciata da Federico.