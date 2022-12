“Avete vinto voi”. Ballando, finalissima con colpo di scena: sul podio la coppia più impensabile

Vincitori Ballando con le stelle 2022. Il programma condotto da Milly Carlucci ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e le immancabili liti in giuria. A cominciare da Selvaggia Lucarelli, reduce da un periodo non proprio felice all’interno del talent in onda su Rai Due.

La giornalista e opinionista di Ballando con le stelle 2022 è stata in diverse occasioni zittita dal pubblico in studio ed è stata criticata anche per l’assenza dalla finale del suo fidanzato, l’ex concorrente Lorenzo Biagiarelli. A poco dalla finalissima. Il colpo di scena. Gabriel Garko definito dal pubblico a casa e non solo “il campione di questa edizione” ha dovuto abbandonare il programma e durante la serata ha ricevuto il Premio Giuria speciale.

I vincitori di Ballando con le stelle 2022 sono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La giornalista e il ballerino professionista di sono aggiudicati la finalissima del talent show in onda su Rai Uno battendo la coppia formata da Alessandro Egger e Tove Villafor.

Alla fase fase finale di Ballando con le stelle 2022 sono arrivate tre coppie: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Il ritorno in gara della coppia vincitrice di Ballando con le Stelle 2022 è stata criticata da Selvaggia Lucarelli. I due concorrenti sono stati ripescati con sole cinque puntate all’attivo.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca passando sul cadavere di Fonsypic.twitter.com/2DdfHhQEJW — 🎅Babbo Nat-ALE🎅 (@alessio___1) December 18, 2022

I vincitori di Ballando con le stelle 2022 hanno trionfato durante la finalissima battendo la coppia formata da Alessandro Egger e Tove Villafor con il 57% di preferenze Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono arrivati primi. Secondi Alessandro Egger e Tove Villfor, terzi Ema Stokholma e Angelo Madonia. A seguire Rosanna Banfi con Simone Casula e infine Iva Zanicchi e Samuel Peron.