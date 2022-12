“Si ritira dalla finale”. Terremoto Ballando, il concorrente top è fuori: Milly e il pubblico increduli

La notizia peggiore è arrivata a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle. Il concorrente è stato costretto al ritiro e il pubblico è evidentemente rimasto molto deluso. Ad anticipare la notizia è stato il sito DavideMaggio, che ha fatto dunque lo scoop prima ancora che Milly Carlucci annunciasse ai telespettatori questa novità. Purtroppo la decisione presa è stata inevitabile e quindi mancherà uno dei grandi protagonisti a contendersi il successo nella puntata di venerdì 23 dicembre, in diretta su Rai1.

Ballando con le stelle dice addio al concorrente top, che ha quindi annunciato il ritiro praticamente in via ufficiale, prima della finalissima che decreterà il successore di Arisa e Vito Coppola, vincitori della scorsa edizione. Un colpo durissimo per la conduttrice televisiva e il programma in generale, che è stato purtroppo travolto da problematiche di varia natura anche quest’anno. C’è stato un importante consulto in questi giorni e alla fine è stata partorita la decisione più giusta, nonostante la delusione.

Ballando con le stelle, per il concorrente top ritiro ufficiale

Prima dell’inizio di Ballando con le stelle è stato comunicato da DavideMaggio che il super concorrente ha scelto la via del ritiro. Ma sarà ugualmente presente nell’atto conclusivo della trasmissione Rai, unicamente per esibirsi in una sorta di commiato al pubblico. Stando alle anticipazioni, sarà protagonista di un momento musicale, infatti è previsto che canterà un brano, e poi lascerà spazio agli altri protagonisti. Per lui, che era uno dei favoriti alla vittoria, una doccia fredda veramente inaspettata.

Ad aver alzato bandiera bianca è stato Gabriel Garko, alle prese con un brutto infortunio al polpaccio. Il secondo dopo quello che aveva riguardato il tendine del braccio. Un’esperienza positiva per le sue performance, ma sfortunatissima per quanto concerne i problemi fisici. Tristezza anche della sua partner, Giada Lini, che ha condiviso con lui questa avventura televisiva. E ora non resta che aspettare il vincitore, che uscirà tra Ema Stokholma, Alex Di Giorgio, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi, Alessandro Egger e Luisella Costamagna.

Milly aveva annunciato così l’infortunio di Gabriel il 15 dicembre scorso: “Purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa purtroppo è sempre una possibilità. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile”.