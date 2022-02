Sono una delle rubriche più seguite di Striscia la Notizia. Parliamo naturalmente de “I nuovi mostri”. L’ultimo episodio, andato in onda su Canale 5 lunedì 7 gennaio, è successo qualcosa di davvero insolito. Nel solito appuntamento con il meglio (ma soprattutto il peggio della tv) della tv, troviamo ancora il GF Vip. Tra le 8 posizioni, quelle proposte nel lungo servizio, troviamo stavolta anche il programma di Alfonso Signorini, ma anche Mattino 5. Il fattaccio lo troviamo al terzo posto.

Proprio a Mattino 5, dove “succedono cose strane”. “Cos’è questo rumore?”, si chiede Federica Panicucci in collegamento con la casa del Gf Vip. “Un rumore inquietante”. E non riesce più a smettere di ridere. Mistero sull’interferenza: che cosa stavamo sentendo? I versi sono assolutamente agghiaccianti, tra il grugnito e il rantolo. Risate in studio e imbarazzo totale per la padrona di casa. Ma siamo riusciti a capire di cosa si tratta? Nemmeno lontanamente, ma di questo momento de I nuovi mostri, resteranno le risate della Panicucci. Quelle sì che le abbiamo capite.

Andando avanti nella classifica dei nuovi mostri c’è naturalmente tanto Sanremo 2022. Neanche a dirlo, Antonio Ricci e i suoi hanno un conto aperto da anni. Dunque, eccoci al podio de I Nuovi Mostri. E se al terzo posto avevamo la vicenda curiosa degli strani rumori a Mattino5, al secondo posto c’è “Mammuth”.





Così chiamano Mahmood in un’intervista realizzata nel corso del 72esimo Festival della canzone italiana. E no, il vincitore in coppia con Blanco non la prende affatto bene: “Mammuth a mammeta”, replica senza troppi peli sulla lingua. Al primo posto de I nuovi mostri troviamo invece “la mostruosa Zia Mara e i suoi ospiti”.

Si parla ovviamente di Mara Venier. E fate attenzione a Gianni Morandi e al suo raptus a Domenica In, nella puntata post-Festival trasmessa come sempre dall’Ariston: un clamoroso e lunghissimo bacio in bocca con cui sorprende la conduttrice. “È pazzo?”, commenta la Venier. E a stretto giro di posta, ecco il bacio anche di Teo Teocoli e l’assalto di Christian De Sica. Che meraviglia I nuovi mostri.