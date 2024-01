Beatrice Luzzi, ancora lei grande protagonista al Grande Fratello. Dopo lo sfogo e le scuse alla famiglia per via della tumulazione del papà, è tornata la concorrente di sempre, con battute, balletti e attacchi diretti senza esclusioni di colpi. È ormai sotto gli occhi di tutti che abbia una specie di debole per Vittorio Menozzi e lo ha dimostrato anche nelle ultime ore. Quando erano tutti a tavola, per esempio, a un tratto lui si è è alzato per lavare i piatti. E lei: “Cavolo, sono mesi che ti chiedo di sederti vicino a me” dice. “Va bene Bea, ma adesso vado a lavare i piatti”.

“No, va bene niente, sono mesi che lo chiedo. Tre mesi, cavolo. Va bene niente”. Una scena questa che ha subito ‘fomentato’ i fan, che già si erano accorti come il modello non le sia indifferente. Poi però ci si è messa Rosy Chin. Nel dettaglio, in un video caricato dagli utenti sulla piattaforma X si vede Beatrice Luzzi ai fornelli e tra gli altri c’è anche la chef in cucina.

“Ho dormito con lui al GF”: la reazione di Beatrice Luzzi

Si sussegue un via vai di altri concorrenti, tra cui Vittorio, e a un certo punto l’attrice romana viene a sapere da Rosy Chin che quest’ultima ha condiviso il letto con Vittorio, durante la notte. “Ho dormito con Vitto” dice e sulle prime Beatrice non risponde. Ma è ovvio che la cosa l’abbia toccata e quindi la chef mette le mani avanti.

“Che c’è Bea? Ti dà fastidio che ci abbia dormito insieme?”. Ed ecco che arriva la ‘graffiata’: “È che appena trovi uno spazio subito ti infili subito nei letti degli altri” replica stizzita Beatrice Luzzi che, secondo molti utenti, ha così dato il via a una scenata di gelosia in piena regola.

Rosy si è sempre insinuata nelle amicizie di Bea tentando di imitare il suo charme … abbraccia Ste e Serg ora si accolla a Vitto … Madda completamente rapito …cara Chin non sarai mai la Luzzi 👋🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/tbPY5V0HP1 — Piersilvio 1% di share 👑👑 (@Pippi74723463) January 18, 2024

Per questo sono fioccati diversi commenti a riguardo, come “Deve lasciare stare Vittorio…!”, “No raga, ma vi rendete conto che lo sta tartassando?” e “Ma adesso Vittorio non è libero di dormire con chi vuole. “Questa mi sa tanto di scenata di gelosia da parte della Bea”.