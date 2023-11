Importante annuncio al Grande Fratello, nel corso della diretta del 27 novembre. Alfonso Signorini ha fatto un’offerta alla papabile nuova concorrente e quest’ultima ha accettato la proposta, dopo un’iniziale indecisione. Aveva chiesto al conduttore di attendere un po’ perché ci avrebbe pensato su, poi è stata richiamata e ha comunicato al pubblico la sua intenzione di partecipare attivamente all’attuale edizione del reality.

Scoppiettante la puntata del Grande Fratello, infatti oltre all’annuncio di questa nuova concorrente, c’è stato chi invece ha definitivamente abbandonato il programma. Angelica Baraldi ha perso al televoto contro Vittorio Menozzi e Rosy Chin e per lei è giunta la parola fine a questa avventura televisiva, che l’aveva vista protagonista soprattutto grazie alla sua amicizia nata con Mirko Brunetti, che aveva fatto anche innervosire il pubblico per la sua troppa vicinanza a lui e a Perla.

Grande Fratello, c’è una nuova concorrente ufficiale

Nell’appuntamento del Grande Fratello, prima dell’annuncio di questa nuova concorrente ufficiale, Signorini aveva permesso il nuovo confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti nonché l’incontro di Rosy Chin con la madre, il padre e il fratello dopo una vita giovanile caratterizzata da problemi familiari. Inoltre, al termine della puntata, c’è stato anche un momento assurdo con Grecia Colmenares scoppiata in lacrime perché ha ammesso di aver visto un fantasma che l’avrebbe abbracciata.

Ma al GF le sorprese non sono mancate, infatti Greta Rossetti dopo aver annunciato a Mirko di volerlo lasciare, ha successivamente accettato la proposta di Alfonso e ha rivelato che diventerà una nuova gieffina da sabato 2 dicembre. Queste le sue parole: “Sono tanto delusa da Mirko, sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il lato positivo. Sicuramente non rinuncerò a questa esperienza per lui perché non se lo merita, quindi assolutamente sì”.

"Assolutamente sì". Greta ha deciso di entrare nella Casa di #GrandeFratello come concorrente! pic.twitter.com/3dlaUn3MEj — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2023

E ora c’è davvero tanta curiosità per capire come si riuscirà a convivere nella casa. Greta non solo dovrà fare i conti con la presenza dell’ormai ex fidanzato Mirko, ma anche con Perla, che si sta sempre più riavvicinando al giovane.