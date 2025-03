Una nuova puntata del Grande Fratello sta per sconvolgere ancora gli equilibri della casa tra eliminazioni (pare saranno due nella serata di lunedì 3 marzo, ndr), clip della settimana mostrate da Alfonso Signorini e, perché no, incontri a sorpresa. Per esempio quello tra Julia e Giglio dopo le foto di lei con l’ex fidanzato uscite sul settimanale Chi. Ma si parlerà di sicuro anche delle coppie o ex coppie.

Lorenzo e Shaila sembrano ancora lasciati, mentre Javier ed Helena più uniti che mai anche se isolati dal gruppetto di cui fa parte anche Zeudi. In attesa della diretta, i fan sono scatenati sui social e non mancano di far arrivare ai concorrenti tutto il loro supporto. A Javier, per esempio, a cui è stato dedicato il primo aereo di questa giornata.

GF, tregua tra Helena e Zeudi?

“CON TE OLTRE TUTTO E TUTTI EYE SJY HB #LAFLOTTAJ”, il testo del messaggio. Pochi giorni fa il pallavolista ha festeggiato il compleanno e il pubblico che lo ama ha voluto dedicargli ancora auguri anche per ribadirgli tutto l’affetto e la stima provata nei suoi confronti. Emozionato e grato, con lo sguardo rivolto verso l’alto, il pallavolista ha salutato tutti i suoi sostenitori.

Ovviamente anche Helena l’ha subito raggiunto in giardino: felice per il suo fidanzato, lo ha stretto a sé e festeggiato con lui questa bellissima sorpresa. Sorpresa mai come quella che è arrivata da lì a poco: un secondo striscione inviato dalle cosiddette Zelena per le due ex amiche della casa: Helena che a Zeudi.

"H❤️Z MIX AUTENTICHE EMOZIONI ❤️ VI AMIAMO". In onore della notte degli Oscar di ieri,C-I-N-E-M-A!😂😂😂 #zelena #GrandeFratello pic.twitter.com/QKrn9G7xEY — domenico fors (@Domenico1oo777) March 3, 2025

Nonostante le scintille, anche degli ultimi giorni, le loro fan non hanno mai smesso di credere nel loro rapporto e per questo hanno voluto farglielo sapere: “H (cuore, ndr) Z, MIX AUTENTICHE EMOZIONI VI AMIAMO, ZELENA”. Dapprima in silenzio, le due hanno poi deciso di mettere da parte le loro incomprensioni. “Vuoi ringraziare insieme?”, ha detto Helena. E Zeudi: “Certo”. Quindi si sono strette in un abbraccio. “Ciao, grazie mille”, ha salutato l’ex Miss che poi, rivolgendosi verso la sua coinquilina e sorridendo ha aggiunto: “Dai, non litighiamo”. Finalmente tregua? Ovviamente non tutti esultano: c’è chi è convinto sia solo strategia, da una parte o da un’altra.