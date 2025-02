Strano episodio al Grande Fratello nelle scorse ore con con protagoniste Helena e Zeudi. E c’è già chi sta gridando alla censura e si sta scagliando contro la produzione del reality show, alla luce di quanto accaduto in casa. Sui social si sta protestando perché la modella sudamericana sarebbe rimasta vittima di una decisione presa direttamente dagli autori.

Il racconto dei telespettatori del Grande Fratello è stato molto chiaro e ha appunto tirato in ballo sia Helena che Zeudi. Tutto è successo nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, anche se proprio in queste ore se ne sta discutendo parecchio. In molti sono sicuri che si sia trattato di un comportamento contro la Prestes.

Leggi anche: “Oh, bimba, stai tranquilla…”. Grande Fratello, Javier ed Helena senza pietà: zittita, davanti a tutti, se ne va





Grande Fratello, la censura su Helena: cosa stava facendo con Zeudi

Come ricostruito dal sito Leggo, c’erano alcuni concorrenti attorno al tavolo, intenti dunque a dialogare e a ballare tra di loro, quando al Grande Fratello Helena ha cominciato pure a danzare. La telecamera ha indugiato sui passi della brasiliana, poi quest’ultima ha chiesto alla produzione la canzone Due vite di Marco Mengoni e poi è successo l’impensabile.

Quando la regia ha fatto risuonare le note del brano di Mengoni, Helena ha avuto un avvicinamento con Zeudi e l’ha abbracciata ma la telecamera ha cambiato improvvisamente inquadratura. E i più maligni ipotizzano che sia scattata una censura per far salire la dinamica, cioè far aumentare la tensione tra le due concorrenti.

seconda volta in mezz’ora che mettono due vite di mengoni, canzone per la quale helena disse a zeudi “quando la metti ricordati di me” prevedo clip zelena (non ci sono altri possibili blocchi perché non è successo niente tra nessuno) — giovi (@GiofgioGiovi) February 10, 2025

Vedremo se nella puntata in diretta del 10 febbraio Signorini darà ancora molto spazio alla dinamica Helena/Zeudi oppure se ci si concentrerà su altri concorrenti.