“Oh, stai tranquilla, bimba” . Scoppia il caos al Grande Fratello per una frase rivolta a Zeudi Di Palma. I fan dell’ex Miss Italia sono sul piede di guerra, accusando alcuni concorrenti di aver maltrattato la loro beniamina. C’è addirittura chi chiede l’intervento di Alfonso Signorini così: “Questo è bullismo!”. Altri spettatori, invece, ritengono che l’episodio sia stato ingigantito sui social: “Non esageriamo con le accuse”, replicano. Fatto sta che il dibattito è accesissimo.

Ma veniamo ai fatti. Nonostante i due “due di picche” ricevuti rispettivamente da Javier Martinez ed Helena Prestes, Zeudi Di Palma ha continuato a mantenere con loro rapporti civili, nel contesto della convivenza forzata che caratterizza il reality. Almeno in apparenza i rapporti sembravano distesi dopo giorni di accuse e frecciatine alle spalle. Invece a quanto pare non è cosi: un episodio avvenuto poco fa in camera da letto ha fatto capire che, sotto la cenere, il fuoco della polemica è ancora acceso.

Le immagini che hanno scatenato la furia dei fan di Zeudi si riferiscono a ieri sera. In particolare a una clip in cui si vedono Javier Martinez, Federico Chimirri e Helena Prestes chiacchierare insieme. Nella casa erano in corso i preparativi per il Saturday Night del GF, il sabato infatti è la serata in cui la produzione organizza giochi per i concorrenti. A un certo punto, Zeudi si avvicina al gruppetto e chiede a Helena delle forbicine. La modella era girata di spalle e impegnata a truccarsi. “Hai le forbicine?” chiede l’ex Miss Italia con insistenza.

Proprio in quell’istante, Zeudi viene richiamata dal Grande Fratello per il microfono. Lei sembra un po’ infastidita, ma non si capisce se per il richiamo del GF o per il fatto che Helena non avesse risposto subito alla sua domanda. “Sta ragazza è indisciplinata”, ha commentato Javier. Helena, sostenendo il fidanzato, ha aggiunto con modi freddi: “Zeudi, devi fare un corso di maturazione”.

A quel punto, Zeudi ha perso la pazienza: “Senti, me le presti ‘ste forbicine?”. Il tono della sua risposta era molto stranito. La ual cosa non è piaciuto affatto a Javier, che ha ribatutto: “Oh, stai tranquilla, bimba”. E Zeudi, offesa, si è allontanata.

Zeudi: hai le forbicine?

*z microfono*

J: è indisciplinata sta ragazza… permalosa

H: Zeudi devi fare un corso di maturazione

Z: senti me le presti ste forbicine?🤌🏼

J e H la perculano: stai tranquilla bimba #zelena #misses pic.twitter.com/GhUnQguvJa — 🎀 (@zeudistas) February 8, 2025

Sul web è scoppiato un putiferio: “Che str… “, ha scritto un utente di X, riferito a Helena e Javier. Molti i commenti in difesa dell’ex Miss Italia: “Ma perché la trattano come una ragazzina e la prendono pure in giro? Zeudi ha 23 anni ed è più matura di tutti loro messi insieme!”. E ancora: “Insopportabili… Zeudi, stai alla larga da loro”; “se Zeudi deve fare un corso di maturazione, loro dovrebbero invece farne uno di educazione. Che squallidi“,