Il nuovo reality The Couple ha ufficialmente preso il via, ma fin dalla prima puntata ha suscitato una pioggia di commenti, dubbi e nostalgie. La decisione di far vivere le otto coppie protagoniste nella stessa iconica casa che per oltre sei mesi ha ospitato i concorrenti del Grande Fratello si sta rivelando un’arma a doppio taglio. La casa, che ormai è diventata un personaggio a sé stante nella narrazione televisiva italiana, è rimasta pressoché identica. Le uniche modifiche riguardano la trasformazione delle due camere da letto in otto camere matrimoniali e la sostituzione dei grandi divani con divanetti più piccoli. Tutto il resto – dalla cucina agli arredi – è rimasto intatto, tanto da far sembrare che i gieffini se ne siano appena andati.

Il risultato? Una continua sovrapposizione di ricordi. Il pubblico, che ha seguito con passione le vicende di Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e gli altri ex inquilini, fatica a lasciarli andare. Guardando The Couple, molti utenti sui social si sono ritrovati a commentare non tanto ciò che accade nel nuovo programma, quanto i momenti vissuti nel Grande Fratello. I post nostalgici si moltiplicano, e l’identificazione emotiva con la vecchia edizione continua a dominare la scena. Alcuni scrivono: “La casa parla di loro”, altri confessano con sorpresa: “Non pensavo che l’avrei detto, ma mi mancano tutti i concorrenti del Grande Fratello”.

The Couple, gli autori sbagliano e chiamano Helena in confessionale

Ma l’ombra del passato non aleggia solo tra gli spettatori. Anche tra gli addetti ai lavori, il ricordo è ancora vivo. Nelle ultime ore, sui social è circolato un video che ha fatto sorridere e discutere. Durante un momento dietro le quinte, un autore ha chiamato per errore “Helena” una concorrente di The Couple, confondendola con Helena Prestes. Il lapsus ha lasciato di stucco i partecipanti e generato una serie di battute spontanee. “Sono abituati a dire Helena”, ha commentato ironicamente uno dei concorrenti, mentre altri hanno salutato affettuosamente la Prestes come se fosse ancora lì, pronta a rientrare in casa.

“Non l’hanno superata nemmeno loro”, “Gli autori hanno proprio deciso di percularci…..ma li capisco …Helena ha lasciato il segno in tutti noi”, “@helenaprestes guarda cosa hai combinato”, scrive qualcuno taggando l’account di Helena Prestes. “Non riescono a dimenticarla”, “Anche loro sentono la mancanza della nostra Helena”, scrive ancora qualcuno.

La conduttrice Ilary Blasi, che ha accolto con entusiasmo questa nuova avventura, si trova ora a gestire una sfida inaspettata: distinguere chiaramente il nuovo show dalla memoria ingombrante del Grande Fratello. Ma la familiarità con gli ambienti, unita a un format ancora tutto da scoprire, rende difficile un taglio netto con il passato. Il rischio è che il confronto tra i due programmi si trasformi in un continuo ricordo nostalgico che frena il coinvolgimento verso The Couple.

A questo punto, ci si chiede se la scelta della location sia stata davvero la più opportuna. In un reality dove le dinamiche tra le coppie dovrebbero essere al centro della narrazione, l’ambientazione sembra invece raccontare un’altra storia, quella di un’edizione del Grande Fratello ancora viva nella mente e nel cuore di molti. La sfida, ora, sarà riuscire a far dimenticare i volti di ieri per lasciare spazio a quelli di oggi.