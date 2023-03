“Mia figlia purtroppo…”. Il dramma di Heather Parisi, cosa succede con Jacqueline. È durissimo quello che viene fuori (VIDEO)

Heather Parisi ha fatto imbestialire la figlia Jacqueline Luna. Dopo la recente intervista della ballerina e cantante a Belve, si sono susseguite una serie di fatti che non possiamo non riportare. Tutto è iniziato dopo che Francesca Fagnani ha chiesto alla Parisi se è felice di essere di fatto la suocera di Ultimo. A quel punto però Heather Parisi risponde: “Ultimo chi, non si di chi tu stia parlando?”. Per chi non lo sapesse infatti, la figlia di Heather, Jacqueline Luna, è l’attuale compagna del cantante romano.

Tutto è nato dopo che la brava conduttrice ha iniziato a chiedere informazioni sulle figlie maggiori di Heather Parisi. Come molti sanno, la più grande si chiama Rebecca ed è nata dall’amore con Giorgio Manenti. Poco dopo è nata Jacqueline Luna dalla relazione con Giovanni Di Giacomo, ortopedico di Roma. Ed è proprio lei che in queste ultime settimane è finita nel gossip italiano per la sua storia con Ultimo.

Leggi anche: “Belen… non sta bene”. Le Iene, Claudio Santamaria la sostituisce all’ultimo istante: poi la rivelazione choc





Heather Parisi ha fatto imbestialire la figlia Jacqueline Luna

Per chiudere il quadro, è anche giusto sapere che Heather è mamma anche di due gemelli, Dylan e Elizabeth, nati dall’amore con l’attuale marito Umberto Anzolin. A quel punto la giornalista ha chiesto alla Parisi come siano i rapporti tra lei e le figlie più grandi. La donna ha negato di essere in cattivi rapporti con Rebecca e Jacqueline, anzi ha detto che vanno tutti d’accordo.

Poi la domanda su Ultimo e quella risposta assurda. Ora però, è direttamente la figlia a rispondere a Heather Parisi e non certo usando dei termini molto carini. Stamattina infatti, Jacqueline Luna, dopo aver visto l’intervista, ha scritto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”.

“quando chiedo un difetto, la gente si fa i complimenti” evergreen di #Belve pic.twitter.com/xRqClqVMHz — isabella insolia (@isainsolia) March 14, 2023

Heather Parisi trovandosi davanti gli ufficiali giudiziari#belve

pic.twitter.com/cBdRDxSHS2 — clarissa insolia (@avvclarinsolia) March 14, 2023

Poi l’affondo: “Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato”. Dieci anni senza vedersi, un’infinità per chiunque. Chissà cosa è successo e se mai le due decideranno di far pace.

Leggi anche: “Voleva il mio seme”. Gabriel Garko choc, la confessione a Francesca Fagnani: “Ma davvero?”