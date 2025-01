Finalmente ci stiamo avvicinando a grandi passi al ritorno del Festival più amato dagli italiani. Sanremo 2025 avrà inizio martedì 11 febbraio e durerà fino a sabato 15, dunque Carlo Conti è al lavoro per limare tutti i dettagli e farsi trovare pronto. E proprio nella giornata di giovedì 23 gennaio si è saputo che si è ad ottimo punto con la scenografia.

Infatti, è stata svelata la prima foto in assoluto della scenografia che sarà presente nelle cinque serate di Sanremo 2025. Per Conti sarà un’avventura entusiasmante ma anche certamente ricca di ansia, visto che dovrà fare in modo di non far rimpiangere il predecessore Amadeus, che ha totalizzato risultati strabilianti in termini di ascolti tv.

Sanremo 2025, svelata in anteprima la scenografia scelta da Conti

Praticamente ogni giorno stanno uscendo informazioni su Sanremo 2025. Nella giornata del 22 gennaio Conti ha annunciato la partecipazione di Antonella Clerici e Gerry Scotti in qualità di co-conduttori della prima serata. In tanti si chiedeano che tipo di scenografia volesse e finalmente abbiamo la prima immagine.

La scenografia è firmata da Riccardo Bocchini, che lavorò a Sanremo dal 2015 al 2017 proprio sotto la direzione artistica di Carlo Conti. A farla vedere in esclusiva è stata La Stampa, anche se come si evince dalla foto pubblicata la scenografia non è ancora stata completata.

Un’immagine in anteprima della scenografia di #Sanremo2025, pubblicata dal quotidiano @LaStampa.

Presto sarà svelata in maniera ufficiale.



Cinguetterai su X ha scritto precisamente: “Un’immagine in anteprima della scenografia di Sanremo 2025, pubblicata dal quotidiano La Stampa. Presto sarà svelata in maniera ufficiale. Inoltre, al Royal di Sanremo è data la presenza anche di Annalisa“.