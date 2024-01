Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island è finita televoto e questa settimana ci sarà il verdetto su chi uscirà (anche se in nomination si trovano altri concorrenti e molto probabilmente Perla si salveranno) Stanca e infastidita dalla situazione, l’attrice ha confessato di voler finire al televoto solo con Perla per vedere cosa succede.

“Non vedo l’ora di arrivare a duello con la bulletta, Rosa Ricci – e ancora – Sto buona per due settimane, poi voglio un televoto, io e la regina del trash accanto…e decidiamo dove va questo Gf 2024, mettiamolo ai voti – e infine – Vorrei andare in nomination io e Perla da sole, così la facciamo finita subito. Non ho nessuna voglia di avere a che fare con una bulletta”, le parole di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Beatrice si sfoga e parla degli autori

Gli animi della casa sono a dir poco scottanti, soprattutto dopo l’ultima puntata in cui Perla e Beatrice hanno avuto un accesissimo confronto. Come detto, in nomination sono finiti diversi concorrenti: Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Monia La Ferrera, Federico Massaro, il meno votato dal pubblico, e Stefano Miele, a rischio eliminazione a causa di un provvedimento.

In chiacchiere in giardino con Stefano e Sergio, Beatrice si è lasciata andare a una rivelazione bomba sugli autori del Grande Fratello. “Partiamo dal presupposto che siamo nella casa del Grande Fratello e se non li abbiamo noi, li trovano loro (autori ndr) i pretesti per litigare. Loro (riferendosi sempre agli autori) sono andati in giuggiole che hanno potuto fa sto confronto tra me e Perla crea sta dinamica, e rilanciare di nuovo questa dinamica”.

Bea: -“Loro (autori) sono andati in giuggiole che hanno potuto fa sto confronto tra me e Perla crea sta dinamica, io sono a disposizione a me di pigliamme tutta sta cafoneria addosso infatti non ci sto manco male, mi rendo conto che fa parte del gioco”



LEI 👑 #grandefratello #gf pic.twitter.com/FzJTKCeTRC — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 24, 2024

“Io sono a disposizione, lo sanno, sono a disposizione. A me di pigliamme tutta sta cafoneria addosso infatti non ci sto manco male, mi rendo conto che fa parte del gioco. Per cui divertimose sì, ma fino a un certo punto. Quando loro trovano un pretesto tu ci devi stare dentro”, ha detto Beatrice davanti alle telecamere.