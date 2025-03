Mentre l’edizione 2025 del Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione, l’attenzione del pubblico si concentra su alcuni concorrenti che hanno animato la casa con dinamiche intense e spesso controverse. Tra questi, spiccano Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, inizialmente legati da una forte amicizia che, con il passare del tempo, si è trasformata in una rivalità accesa, culminata in frequenti scontri e divisioni all’interno del gruppo.

La loro relazione, partita come un solido legame, ha subito una drastica inversione di rotta. Eventi apparentemente banali sono diventati motivo di scontro, anche se in realtà la rottura è arrivata perché Helena, che aveva una cotta per il modello, non è stata ricambiata e il giovane si è fidanzato con Shaila Gatta. La tensione tra i due ha polarizzato la casa, creando fazioni opposte e suscitando reazioni contrastanti anche tra gli spettatori.

Leggi anche: “Ma guardate”. Grande Fratello, il gesto choc di Mariavittoria a Shaila ripreso dalla telecamera





Grande Fratello, truffa ai danni dei fan di Tommaso Franchi

In queste ore un episodio ha scosso la comunità dei fan. Recentemente, è emersa una truffa ai danni dei sostenitori di Tommaso Franchi. Un uomo ha raccolto fondi con la promessa di inviare un messaggio aereo di supporto al concorrente, per poi dileguarsi con il denaro raccolto. Lo staff di Tommaso ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando la gravità dell’episodio e la necessità di prestare attenzione a queste iniziative.

Il team di Tommaso Franchi poco fa ha fatto sapere che sono anche stati chiamati i carabinieri: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi. Siamo venuti a sapere che il signor *******, Admim del profilo sotto riportato, l’uomo si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti”.

“Le Admin si sono già attivate con avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay. – si legge ancora – Ad oggi siamo ad informarvi che il risarcimento può avvenire solo su base individuale e volontaria. Per chi ha contribuito vi invitiamo a contattare la Admin di Tommaso Franchi Official, a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie su come procedere. Ovviamente invitiamo tutti a segnalare il profilo e smettere di seguirlo. Ci dispiace profondamente per quanto accaduto e al di fuori del nostro controllo. Sarà nostra premura assistervi dove possibile“.

Durante l’edizione del Grande Fratello vip 2023, una ragazza era fuggita dopo aver intascato i soldi (12.000 euro) per dieci aerei con messaggi dedicati agli “Oriele”, la coppia che era formata dai concorrenti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.