Situazione molto tesa al Grande Fratello. Protagoniste Beatrice e Grecia, che in questi mesi nella casa hanno dimostrato di avere grande simpatia l’una per l’altra. Infatti, era quasi subito nata una bellissima amicizia tra le due attrici, ma ecco che ora improvvisamente il legame sta cambiando radicalmente. E ciò che è successo nelle scorse ore sta facendo preoccupare non poco i telespettatori che amavano vederle sempre così unite tra di loro.

Ora è successo un episodio molto particolare al Grande Fratello e Beatrice sembra essere veramente furiosa con Grecia. Quest’ultima ha provato a spiegare le sue ragioni e ha anche fatto un gesto praticamente eclatante nei suoi confronti, ma la reazione dell’ex protagonista di Vivere non è stata quella auspicata dalla collega. E ora anche il pubblico sta iniziando seriamente a pensare che tra le due possa essere nata un’incomprensione troppo grave.

Grande Fratello, nervi tesi tra Beatrice e Grecia: “Una cosa grave”

L’avvenimento accaduto al Grande Fratello e che ha fatto imbestialire Beatrice c’è stato nel cuore della notte, tra il 30 novembre e l’1 dicembre. A quanto pare non è stata in grado di dormire e quindi di riposarsi in maniera corretta, anche a causa di Grecia. Quest’ultima avrebbe fatto qualcosa di negativo, che ha indispettito la coinquilina. Ci sono state poi delle scuse da parte della Colmenares, ma a quanto pare non sono bastate.

Bea non ha potuto fare un riposo notturno normale perché Grecia avrebbe riso in modo esagerato durante la notte. La Luzzi ha quindi detto: “Tu continui ad essere superficiale, mi hai mancato gravemente di rispetto“. L’attrice delle telenovelas ha quindi esclamato: “Scusa se ti ho svegliata, ma la felicità è bella. Stavamo ridendo tutti“. A quel punto Grecia ha tentato di darle un abbraccio per fare pace, ma è stata respinta.

diciamo la verità Beatrice si è stufata da tempo della povera Grecia e qui è stata molto maleducata. #perletti #grandefratello

Quando Beatrice le ha negato l’abbraccio, Grecia ha reagito così: “Tu hai voglia di discutere e io no. La casa è lunga”. A questo punto il rischio è che il legame tra le due donne si sia deteriorato, non sappiamo se ci saranno margini per un recupero oppure se l’amicizia sarà arrivata definitivamente al capolinea.