La bomba gossip più incredibile è stata sganciata su Antonino Spinalbese, proprio mentre lui sta partecipando a The Couple. Il concorrente del reality show di Ilary Blasi è stato smentito clamorosamente, infatti si è dichiarato single nei giorni scorsi. Ma non sarebbe la verità, dato che avrebbe una fidanzata addirittura da un anno.

Antonino Spinalbese non sa ancora che fuori da The Couple l’indiscrezione è già diventata virale sul web. La sua presunta fidanzata ha pure un nome e cognome e quindi sappiamo anche cosa fa nella vita. All’ex partner di Belen Rodriguez la maschera potrebbe quindi cadere a breve.

The Couple, Antonino Spinalbese sarebbe fidanzato da un anno

Proprio nelle ultime ore si era parlato di un avvicinamento sospetto a The Couple tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, ma la figlia di Al Bano non dovrebbe diventare la sua nuova fidanzata. Infatti, se questi rumor dovessero trovare conferma ufficiale, lui in realtà sarebbe già impegnato e non sarebbe assolutamente libero da vincoli amorosi.

Secondo l’influencer Deianira Marzano, Spinalbese sarebbe fidanzato con una bellissima ragazza: “E comunque Antonino Spinalbese è sentimentalmente legato da un anno ad Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice“. Postato anche un commento di lui datato, che rivolgendosi alla giovane, aveva scritto: “Un angelo tu sei”, con tanto di cuore.

Vedremo se proprio Ilary Blasi vorrà stuzzicare Antonino affinché possa dire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.