Al Grande Fratello è sempre tempo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due ex fidanzati continuano a essere protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini nonostante l’uscita di scena del giovane reatino, ormai fuori dalla casa più spiata d’Italia da diversi mesi, dopo aver perso il televoto contro Anita Olivieri, eliminata durante la puntata di lunedì. Come tutti sanno, i due erano fidanzati ma si sono lasciati durante il programma Temptation Island.

Nel villaggio delle tentazioni Mirko Brunetti aveva conosciuto Greta Rossetti e dopo aver chiuso con la fidanzata ha deciso di uscire dall’Is Morus Relais insieme alla sua tentatrice. La loro storia è però finita nel giro di un paio di mesi e il trio si è poi ritrovato all’interno della casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Mirko e l’ex velina: il dubbio del pubblico

Dopo diversi tira e molla, discorsi, pianti e riavvicinamenti, Perla e Mirko si sono aperti alla possibilità di tornare insieme e proprio in questi giorni Perla ha confidato a Giuseppe Garibaldi di provare ancora un forte sentimento per il suo ex fidanzato. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, l’ex volto di Temptation Island è stata avvisata di un avvicinamento pericoloso , avvenuto durante una festa a cui ha partecipato anche Angelica, di Mirko Brunetti all’ex velina Shaila Gatta.

Nelle foto Brunetti ha in mano due cocktail e per questo motivo Perla ha pensato che la chiacchierata con l’ex velina sia durata parecchio. Quando ha fatto notare questo particolare ad Alfonso Signorini, Mirko è intervenuto ”smontando il teatrino” – come spiega il sito Anticipazioni tv – dicendo di non credere a niente perché: “Li hanno voluti mettere in mezzo“.

CI STIAMO PISCIANDO #perletti pic.twitter.com/TWmfKrE7uH — giogio🤍; perletti era (@iamgiorgiab_) March 19, 2024

Signorini non ha ribattuto e per questo motivo molti utenti del web hanno pensato che la paparazzata sia stata organizzata per mettere zizzania tra Perla e Mirko. “IL PELATO COSTRETTO A SMENTIRE IL TEATRINO”, si legge a corredo del video. E tra i commenti chi ringrazia Sergio per aver notato il cocktail differente e chi ha chiesto se Mirko si fosse davvero arrabbiato con Signorini per aver riportato il fatto a Perla.