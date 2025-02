Ieri sera è andata in onda la trentaduesima puntata del Grande Fratello, come sempre condotta da Alfonso Signorini. Tra sorprese, discussioni e confronti, uno dei concorrenti è stato eliminato definitivamente. In nomination c’erano sei partecipanti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Luca Giglioli Giglio. Tuttavia, quando è stato annunciato il nome dell’eliminato, con grande sorpresa di tutti, si è rivelato che a lasciare la Casa era Alfonso D’Apice. Chiara, però, è stata quella che più di tutti ha mostrato delusione e dispiacere per l’esito, dato che con Alfonso aveva stretto un rapporto speciale.

Subito dopo l’eliminazione, Chiara si è mostrata visibilmente triste: “Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo”, ha detto. Poi ha aggiunto che è felice di aver incontrato una persona sincera con la quale ha intenzione di proseguire la relazione anche al di fuori della Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Alfonso e Chiara presi in giro sui social

L’uscita di Alfonso ha fatto gioire lo schieramento dei concorrenti che tifano per Helena e Co., che ovviamente non vedono di buon occhio Chiara, molto legata agli Shailenzo. Per questo motivo, molti utenti social hanno commentato la sua uscita dicendosi molti divertiti del fatto che ora Alfonso scoprirà cosa pensa buona fetta del pubblico del Grande Fratello della fidanzata.

“Adesso Alfonso vedrà che la “fidanzata” è chiamata PEPPA PIG, ORIZZONTALE, BANCOMAT ahhahahhahahahahha no ti prego voglio una cam H24 di lui che legge i social”, si legge in un post pubblicato su X per poi pubblicare alcune foto di Chiara che pare lavori anche come ballerina in dei locali. Ovviamente i social hanno parlato anche della gelosia che Alfonso potrebbe provare nel vedere la fidanzata in questa mise, visto la profonda gelosia che aveva avuto in passato per Federica.

“Dopo aver trattato così Federica 8 anni, una così si merita…”, “Appena vede queste foto inizierà a preparare una gabbia dove tenerla chiusa”, “Certo è passato dalla fidanzata casalinga che non può uscire neanche a fare la spesa a quella che balla sui cubi con le chiappe al vento sicuramente accoppiata poco reale”, si legge a proposito della gelosia del giovane partenopeo di cui anche l’ex aveva parlato durante Temptation Island.