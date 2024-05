Uomini e Donne, l’ultima registrazione pochi giorni fa: a fine mese si chiude. Anche questa stagione, caratterizzata come sempre da una marea di colpi di scena, va in vacanza per tornare poi a settembre prossimo con nuovi ma anche vecchi protagonisti. Questo non significa però che i rumor si siano arrestati o si arrestino durante l’estate, anzi. I social sono fondamentali per il pubblico più affezionato di Maria De Filippi per capire spostamenti e ‘nuove amicizie’ e poi a breve dovrebbe iniziare Temptation Island.

Uno degli ultimi pettegolezzi riguarda proprio la partecipazione al doc-reality estivo di Canale 5 di una delle coppie nate proprio a Uomini e Donne. Non sarebbe una novità, più volte abbiamo visto nei villaggi della Sardegna vecchie conoscenze di Maria. E Amedeo Venza ha raccontato tra le sue Storie di Instagram che qualcuno starebbe addirittura scalpitando per approdare all’Is Morus Relais.

L’esperto di gossip ha da poco diffuso una segnalazione su due persone, uscite da poco da Uomini e Donne, che starebbero facendo di tutto per poter prendere parte a Temptation Island. Nello specifico, pare che soprattutto lei stia facendo il possibile per cercare di guadagnarsi un posto nel cast della prossima edizione del programma.

Non solo Sembrerebbe, addirittura, che nel caso in cui non dovesse riuscire nel suo intento, arriverà addirittura a lasciare il suo compagno perché, in realtà, non sarebbe realmente interessata ad avere una storia con lui. Nessun indizio al momento su quale coppia sia, ma al contrario in un’altra indiscrezione bomba Amedeo Venza fa nomi e cognomi.

Riguarda Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano. Eliminato dalla tronista proprio di recente, ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti un po’ spiazzati: ha subito cominciato a seguire sui social un’altra protagonista del dating show, la dama Asmaa Fares. Ricordiamo che nell’ultima puntata del programma Asmaa uscirà dallo studio con Cristiano ma pochi credono a questa relazione. E con il “segui” ad Asmaa Mario avrebbe dimostrato, per l’ennesima volta, di non averci mai tenuto ad Ida e di essere già pronto a voltare pagina. Sarà vero?