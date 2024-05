Mario Cusitore non si arrende. Il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne non si rassegna all’eliminazione dal programma di Maria De Filippi e manda messaggi alla tronista via social. La mossa dello speaker radiofonico napoletano è stata subito scoperta dai fan del dating show di Canale 5. E sul web si è acceso subito un dibattito tra chi fa il tifo per Mario e lo incoraggia a provare a riconquistare il cuore della bella parrucchiera di Brescia e chi invece si domanda con che faccia continui ancora nel corteggiamento di Ida dopo tutto quello che è successo.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Ida Platano ha deciso di eliminare uno dei due suoi corteggiatori, Mario Cusitore. Troppo forte la delusione per le bugie che gli aveva raccontato Mario. La segnalazioni di chi aveva visto Cusitore la mattina presto in un B&B insieme a una affascinante donna bionda alla fine si è rivelata vera e Mario è stato costretto a confessare al centro dello studio. Il corteggiatore ha ammesso di essere stato in quella struttura ricettiva con la sua amica, ma ha sostenuto che tra i due non c’è stato niente.

Uomini e donne, mosse social di Mario Cusitore dopo l’eliminazione. E adesso Ida…

Ovviamente non gli ha creduto nessuno. “E allora cosa sei andato a fare, ad aprire le finestre della stanza dell’albergo per fare cambiare l’aria?” ha domandato ironica di Tina Cipollari che non ha mai creduto alla versione di Mario. Molto duro anche Gianni Sperti: “Mario si è comportato malissimo, sapendo che Ida è una donna con un bambino e che veniva a cercare un uomo per la vita e non a perdere tempo. E pensare che io gli ho pure creduto”. “Tu credi anche agli asini che volano”, ha aggiunto Cipollari rivolta all’altro opinionista che aveva appena finito di parlare.

Quindi Mario ha abbandonato definitivamente lo studio dopo la decisione di Ida, stavolta irrevocabile. “Hai preso in giro tutti”, ha esclamato la parrucchiera furente. Prima di uscire Mario ha abbracciato Maria, alla quale ha sussurrato alcune parole: “Scusa di tutto”.

Ma Mario non si arrende, poco fa ha pubblico sul proprio profilo Instagram una storia con solo spezzone di un film, in cui i protagonisti Le Pagine della nostra vita, quando i due protagonisti, poco dopo essersi finalmente ritrovati, parlano dei loro litigi. “Mario questo video lo dedica a lei sicuramente”, scrive un utente del web. “Ma Mario che pubblica nella sua storia. Più manipolatore e falso di questo non c’è”, scrive un altro. Ma c’è anche chi lo incoraggia così: “Non mollare Mario”.