Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nel settembre 2024, prendendo il posto di Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island squalificato prima dell’inizio del reality a causa di alcune dichiarazioni omofobe lasciate sui social. Sebbene il suo percorso iniziale sia stato non troppo entuasiasmante, con il tempo Amanda ha saputo conquistare una nuova fetta del pubblico grazie alla sua genuinità e ai rapporti costruiti con gli altri concorrenti, soprattutto con Helena Prestes e Javier Martinez.

Proprio la sua amicizia con Javier Martinez ha messo in luce il suo lato più empatico (ha divertito e commosso la sua reazione al bacio del pallavolista con la modella brasiliana) mentre il suo intervento in difesa di Helena Prestes contro episodi di bullismo ha dimostrato il suo coraggio. Ci sono stati momenti di tensione con alcuni coinquilini, in particolare con Jessica Morlacchi, con cui si è trovata a discutere più volte, mettendo così alla prova la sua capacità di gestire anche questo tipo di situazioni.

Grande Fratello, Amanda preferita del sondaggio

Nonostante gli ostacoli, Amanda è riuscita a emergere come una delle protagoniste di questa edizione e in queste ore, la cosa è stata confermata da un sondaggio pubblicato sui social. Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì (dopo le nomination) alcuni sondaggi pubblicati sui social davano Zeudi Di Palma come favorita del pubblico, ma questa mattina c’è stato un colpo di scena.

Il pubblico dovrà decidere chi fa uscire dalla casa tra Iago, Amanda, Pamela, Stefania e Zeudi. Sul sito Grande Fratello Forumfree è emerso che la sorella di Loredana Lecciso è la preferita del pubblico.con il 25,80% delle preferenze. In seconda posizione c’è Iago Garcia con il 22,78% dei voti, poi Pamela Petrarolo con il 20,58%. Al quarto posto si posiziona Stefania Orlando, che ha ricevuto il 18,22% dei voti favorevoli e con il 12,62% di voti si trva Zeudi Di Palma.

Quando a votare non sono boot, ma persone vere ❤️#grandefratello pic.twitter.com/dB8tDYhbkD — Lucia Col (@LuciaCol234502) February 10, 2025

L’ex Miss Italia è quindi la concorrente che rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello. Anche il pubblico ha commentato il risultato del sondaggio, mettendo in luce una discrepanza rispetto ai risultati pubblicati qualche giorno fa. “Quando a votare non sono boot, ma persone vere”, si legge in un tweet di X, dove è stato pubblicato il risultato dei voti con Amanda in prima posizione.