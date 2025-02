Nuovi retroscena interessanti al Grande Fratello sul rapporto tra Helena e Javier. Tra i due ci sono stati alti e bassi, infatti inizialmente era nata una splendida amicizia che sembrava potesse tramutarsi in amore, poi le loro strade si sono separate maggiormente nel momento in cui il pallavolista argentino ha cominciato ad avvicinarsi con insistenza verso Zeudi.

Eppure Helena non pare proprio aver messo nel cassetto dei ricordi Javier, dato che il suo nome è molto presente nei suoi discorsi. Nelle ultime ore ha deciso di parlare in codice al Grande Fratello per non farsi comprendere del tutto, ma gli attenti telespettatori non sono stati ingannati e hanno immediatamente capito la natura del suo argomento.

Grande Fratello, Helena parla in codice di Javier: cosa ha detto

Nel cuore della notte Helena si è lasciata andare a delle parole in codice sul compagno di avventura al Grande Fratello. Non lo ha mai citato direttamente, ma ha sostituito il nome di Javier con quello del cuscino. E ha infatti esclamato: “Questo cuscino ha un’evoluzione e mi piace sempre di più. Mi trasmette serenità, è perfetto“.

Inoltre, Helena ha ammesso che potrà stare meglio quando finirà il GF, visto che difficilmente si rivedranno: “Vorrei fare i complimenti a chi lo ha creato, è davvero speciale. So che fuori non lo vedrò e sarà più facile“. Il pubblico è stato severo con la Prestes, ricordandole i vari no incassati da Javier finora, ma che non hanno fatto rassegnare l’ex Isola dei Famosi.

#heleners #helevier #grandefratello

H "questo cuscino (javi) fa una certa evoluzione no…ogni volta li conosco si più, mi piace, perché trasmette serenità…è perfetto.

"Poi questo cuscino secondo me nn lo vedrò più, credo, perché ho un brand da fare.sarà piu facile"

Hele ❤️‍🩹 pic.twitter.com/yt67EnFaeh — 𝒜🪽 (@alchemistdemon_) February 1, 2025

Il pubblico ha smorzato così Helena: “Ma non ti vuole, basta”, “Nella vita non c’è solo Javier, andasse avanti”, “Helena è proprio ossessionata da lui”.