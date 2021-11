Che fine fanno gli ex protagonisti di Uomini e Donne? Sono tanti i telespettatori che restano legati alle vicende umane e sentimentali di tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici. Insomma, chi passa dallo studio di Maria De Filippi, in molti casi, resta nel cuore del pubblico. Oggi in particolare vogliamo parlarvi di un corteggiatore che ha saputo catturare l’interesse di molti. Per il suo carattere e le emozioni che ha saputo suscitare con i suoi amori e il suo cammino.

Lo ricordiamo, in particolare, corteggiatore di Barbara De Santi. Stiamo parlando di Guido Soldati. Le cose tra i due purtroppo non andarono nel verso giusto. Ma nonostante ciò Guido restò nel programma e continuò a corteggiare diverse dame. Tuttavia nessuna delle relazioni intraprese ebbe esito positivo. Tanto che si attirò il giudizio impietoso di Tina Cipollari che lo accusò di essere a UeD non per trovare l’amore, ma solo per ottenere una maggiore visibilità.

Le cose per Guido Soldati si misero ‘male’, tanto che anche una dama con cui ebbe un breve flirt confermò l’ipotesi dell’opinionista. La donna accusò Guido di non apprezzare il lavoro della redazione di UeD e di aver sostenuto che gli mandavano solo ragazze brutte, mentre fuori ce n’erano tantissime ad aspettarlo. Quelle discussioni sono rimaste impresse a molti. Ma oggi che fine ha fatto Guido Soldati? Ebbene l’ex corteggiatore ha abbandonato il mondo dello spettacolo e ha ripreso la sua vecchia vita.





Guido Soldati fa l’infermiere e, cosa molto più importante, ha finalmente trovato l’amore. Dopo essere stato costretto ad abbandonare UeD per le accuse ricevute Guido è tornato, tre anni dopo, sui social in compagnia di una bella donna. Lei si chiama Glenda e nel 2018 i due sono hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze. Adesso, però, c’è un’altra grande novità nella loro vita: Guido e Glenda diventeranno presto genitori.

È stato lo stesso Guido Soldati a fare l’annuncio pubblicando una bellissima foto di lui e Glenda. La moglie dell’ex corteggiatore di UeD mostra un bel pancione, segno che ormai la gravidanza è giunta quasi al termine. Oltre alla foto non ci sono altre parole, le immagini d’altra parte parlano da sole! Nonostante l’abbandono non felice del programma Guido ama ancora ricordare i momenti passati a UeD postando scatti dell’epoca. E oggi in tanti hanno commentato la notizia con gioia e facendo gli auguri alla coppia. Tra questi, pensate un po’, c’è anche Barbara De Santi che ha scritto: “Siete meravigliosi”. Impossibile non essere d’accordo.