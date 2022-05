Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha approfondito le dinamiche che si sono create nei giorni scorsi. E alla fine Guendalina Tavassi smaschera Roger Balduino e Estefania Bernal. I due hanno fatto coppia per settimane al reality ma l’arrivo di Beatriz, ex di lui, ha cambiato le carte in tavola.

Anche l’arrivo del nuovo naufrago Gennario Auletto ha avuto un peso e la modella ora si è avvicinata molto a lui. Roger l’ha scoperto per ultimo, dopo essere tornato dall’infermeria: “Dov’è Estefania? Sarà con un altro già..”, ha esordito. “Io non ci scherzerei troppo su ste cose, non ti stai a sbaglià. Sta con Gennaro, quello nuovo”, l’ha subito avvertito Guendalina.





Guendalina Tavassi smaschera Roger ed Estefania: “Li ho visti”

Insomma, Roger Baldunino ha scoperto che Estefania Bernal l’ha già rimpiazzato. Molti però hanno subito pensato come la loro relazione non fosse proprio autentica ma solo di strategia. Non hanno mai convinto il pubblico e questo si è visto anche al televoto. Al contrario, a guadagnare sempre più terreno è Guendalina Tavassi.

Nella 18esima puntata dell’Isola, Guendalina Tavassi è stata grande protagonista e soprattutto ha smascherato Roger ed Estefania parlando di “strani movimenti notturni”. Dopo che i due hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, la naufraga è intervenuta a gamba tesa: “Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perculando entrambi”.

Guendalina Tavassi dice di averli visti nella notte incontrarsi dietro la scogliera a parlare. Quindi dopo le liti di fronte alle telecamere di questi giorni, Roger ed Estefania si sarebbero poi appartati a confrontarsi su qualcosa. Anche Pamela Petrarolo conferma: “Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte”. Le giustificazioni dei due non convincono nemmeno lo studio e la conduttrice provoca: “Senza telecamere non vi siete chiariti, mi sa che avete fatto altro, visto che state parlando ancora di questa situazione”.

