L’avventura di Guendalina Tavassi a ‘L’Isola dei Famosi’ è iniziata da pochissimo. Insieme al fratello Edoardo spera di mettersi alle spalle il periodo buio, vissuto a causa di alcune violenze subite, e vuole far uscire la parte migliore di sé in Honduras. Ma non tutti la ritengono una concorrente e una persona adatte per questa avventura televisiva. Infatti, proprio dall’Italia sono arrivati insulti pesanti nei suoi confronti, che non faranno piacere alla donna quando ne sarà messa al corrente.

Durante un confessionale Guendalina Tavassi ha iniziato a urlare e dimenarsi, tanto da far preoccupare il fratello Edoardo. Difatti quest’ultimo all’inizio ha anche pensato avesse un attacco epilettico. In realtà, nulla di preoccupante: la neo concorrente dell’Isola dei Famosi, ha spiegato al fratello di essersi sentita qualche animale non meglio identificato camminare sul corpo: “Oddio…Cosa ho? Aiuto! Te lo giuro…Ho una cosa sotto al collo…Mi sento qualcosa dentro…”.





Parole davvero brutte nei confronti di Guendalina Tavassi da una donna che la conosce molto bene: “Lei è una persona priva di contenuti. Adesso voglio vedere tra la Tavassi, Carmen Di Pietro e Floriana, ne vedremo delle belle. Ve lo dico già da adesso”. La persona in questione ha affermato tutto questo durante il programma trasmesso sul social network Instagram da Radio Smeraldo, presentato da Matteo Bortone. Ma non è finito qui l’assalto verbale contro la sorella di Edoardo.

A infliggere il duro colpo contro Guendalina Tavassi l’ex modella nonché ex naufraga nel 2012 de ‘L’Isola dei Famosi’ proprio con Guendalina, Arianna David, che ha aggiunto: “Il fratello simpaticissimo, ma lei è urticante, maleducata, almeno per come l’ho vissuta io nel 2012. Mi ha cantato per una settimana, dormivamo dentro una casettina di legno e c’era un vento pazzesco, mi coprivo con la rete da pesca e lei non riusciva a dormire e quindi mi cantava ogni giorno 5 canzoni di Gigi D’Alessio”.

Infine, la David ha aggiunto sulla Tavassi: “Una mattina mi sono svegliata, ero nevrotica e le ho detto finiscila di cantare. Lei mi venne con il muso in faccia e io ho contato fino a dieci perché sono istintiva e le ho detto una parolaccia, e lei mi hai messo le mani addosso. A me non mi devi rompere le scatole, io odio la maleducazione e essere presa in giro, è quello che lei mi ha detto in studio”.

