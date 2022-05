Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger. Volano sportellate, si fa per dire, tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022, collegate da un filo sottile che si chiama Edoardo. Per chi non lo sapesse, facciamo un po’ di recap: la figlia di Eva Henger non ha mai nascosto di essere attratta dal fratello di Guendalina. Un po’ per la sua ironia spiccata, un po’ per quel modo di fare tipicamente romano. E forse non le dispiace neanche fisicamente, questo va detto. Fatto sta che le due sono praticamente cognate, almeno fino a quando l’uomo decide di allontanarsi dalla bella e giovanissima Henger.

Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger in riva al mare: ma cosa è successo? Le due si sono scontate quando l’ex gieffina ha raccontato ad Estefania Bernal il motivo per cui suo fratello Edoardo ha raffreddato i rapporti con Mercedesz. “Lei è venuta con un piano studiato. Dice che si è lasciata due settimane prima dell’Isola, ma considerando la quarantena, in pratica è stata single sette giorni. Perché già in hotel registrava messaggi in cui diceva che le piaceva Edoardo, la parlata romana, gli uomini ironici. Per me questa è falsità e io l’ho sbugiardata. Una persona che si lascia sta male non pensa a rimorchiare Edoardo”.

Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger, volano stracci sull’Isola dei Famosi

A questo punto, Mercedesz che stava passato, ha origliato parte del discorso ed ha dato della falsa a Guendalina (assente durante l’ultima puntata: ecco perché), che ha alzato i toni: “Sappi che se Edo non si fida è colpa tua, non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola.

La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro. Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il co. E che non si azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho spu…ta davanti a tutti per la bugiarda che sei“.

dopo il 15% e il 5% di laura maddaloni farò parte anche del 10% di mercedesz henger, sto ritornando alla normalità con la mia unpopular era pic.twitter.com/kN0lfTas01 — nice (@elickzs) May 16, 2022

Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger, ma è quest’ultima ad attaccare tutti: “Te vedevi tuo fratello contento con me e gli hai messo i dubbi. Poi hai messo in bocca a me parole non veritiere. Tu per dei dubbi mi hai smer… pubblicamente ed è orrendo. Mio dio che bugiarda che sei! Edo ha iniziato a non fidarsi di me per colpa tua”.

