Non c’è pace per Guendalina Tavassi, sembra infatti che l’influencer sia rimasta vittima di una nuova aggressione mentre era in compagnia del suo fidanzato Federico Perna. A sostegno di questa ipotesi un messaggio lasciato su instagram proprio dall’ex gieffina che scrive: “Non c’è mai fine al peggio. Grazie per i messaggi per Fede”. A lanciare l’indiscrezione era stato Maurizio Sorge sul sito del quale si legge come: “Guendalina accompagnata da Federico era a Scuola in zona Flemming, per riprendere i figli all’uscita, ma ad attenderli c’era anche Umberto”.



“Spalleggiato da un suo amico o cugino, che appena visto Federico in macchina, secondo le testimonianze dei presenti e sembrerebbe anche con un video che avrebbe ripreso l’intera scena, avrebbero aggredito il nuovo compagno di Guendalina Tavassi mordendogli anche un orecchio”. E poi minacce e insulti. Non è la prima volta che Guendalina si trova di fronte ad episodi del genere.

Guendalina Tavassi, guerra con l’ex D’Apote



Già nei mesi scorsi Guendalina Tavassi era stata aggredita dall’ex compagno. Il loro matrimonio era arrivato al capolinea lo scorso marzo tra accuse e denunce, finite anche in questura, e un’altra aggressione nel mese di settembre, quando si era mostrata sui social con un occhio nero. L’immagine era stata pubblicata dalla figlia Gaia Nicolini: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna”.







Poi era saltato fuori il nome dell’ex marito Umberto D’Aponte e a un mese e mezzo di distanza c’è stata un’altra aggressione finita con una battaglia a colpi di storie Instagram e video choc. Il fatto è avvenuto nello studio legale dove i due si sono incontrati per mettersi d’accordo sul divorzio e la gestione dei figli. Ma c’è di più, dopo l’aggressione e il video pubblicato, Guendalina Tavassi è stata sommersa di critiche e quindi ha deciso di mostrare altri video registrati quando ancora era sposata con l’imprenditore.



Una situazione al limite tanto che pare Umberto D’Aponte avrebbe ricevuto un ordine restrittivo nei confronti di Guendalina Tavasssi. Al momento sulla questione non vi sono conferme e nessuno dei tre diretti interessati ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto. Di certo c’è che la loro storia non è finita nel migliore dei modi.