“Non vedo l’ora di cominciare”. Guenda Goria, il suo 2022 inizia col botto: “Sono troppo felice”

Non poteva iniziare certamente meglio di così il 2022 di Guenda Goria. Dopo essersi fatta apprezzare nella passata edizione del ‘GF Vip’, la figlia di Maria Teresa Ruta si è messa in luce sempre più e ha fatto parlare anche parecchio il mondo del gossip. Lei e il suo amore Mirko Gancitano si sono uniti in matrimonio a Santo Domingo, ma molto presto potranno celebrare in Italia l’unione. E c’è già chi pensa che i due stiano seriamente pensando ad ingrandire la famiglia con l’arrivo di un bebè.

Prima di Natale Guenda Goria si era invece soffermata sul ‘GF Vip 6’: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua sarebbe una vittoria pulita che piacerebbe a molti”. Ma questa opzione per lei è alquanto complicata, visto che l’ex di ‘Uomini e Donne’ e ‘L’Isola dei Famosi’ sembra super favorita per il trionfo finale.

E ora per Guenda Goria è tempo della consacrazione nel mondo della televisione. In queste ore ha infatti annunciato di essere pronta ad iniziare una nuova importante avventura nel piccolo schermo. E stavolta cambierà totalmente, infatti non sarà protagonista su Mediaset bensì su Rai 1. Un altro salto di qualità della donna, che è apparsa davvero entusiasta sui social network. Immediatamente i suoi follower, tra cui diversi famosi, le hanno fatto i complimenti per questo suo nuovo lavoro.





Questo il grande annuncio di Guenda Goria: “Felice di annunciarvi che sarò inviata su Rai Uno con Top, subito dopo Carlo Conti. Un meraviglioso programma di seconda serata dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del made in Italy. Il racconto del nostro bel paese raccontato da un punto di vista giovane. Siete pronti? Io non vedo l’ora di portarvi alla scoperta di Milano insieme a me!! E soprattutto lo sguardo che mi riprende…sapete chi è il regista del mio cuore?”.

Dunque, l’ex gieffina sarà protagonista di questa trasmissione in seconda serata che inizierà sabato 8 gennaio su Rai. Poi Guenda Goria ha concluso il suo post social, facendo alcuni ringraziamenti: “Grazie ad Angelo Mellone per questa stupenda esperienza, ad Alessandra Curi per il supporto e a tutto il cast!! In queste foto con cui abbiamo avuto il piacere di passare un pomeriggio indimenticabile”. Ha ricevuto gli auguri anche da Clizia Incorvaia e Miriam Galanti.