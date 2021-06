Stiamo tutti aspettando con ansia l’appuntamento che avverrà a fine mese, cioè che tornerà in tv Temptation Island. Ad oggi un velo di mistero avvolgere le coppie che ha scelto la redazione. Ciò che sappiamo, però, è che c’è una coppia che è già proposta per il reality mariano. Una coppia che conosciamo super bene.

Ieri ospiti di Francesco Fredella a Radio RTL 102.5 Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno rivelato che vorrebbero partecipare al programma di Filippo Bisciglia. Ovviamente i fan non hanno smesso di mostrarsi super interessati alla domanda, e stiamo parlando dei fan della coppia come anche dei fan del reality più peccaminoso che ci sia.

“Certo, io parteciperei a Temptation Island. Sono aperta, figurati, pronta, dopo il Grande Fratello Vip. – ha dichiarato questa Guenda Goria – Sarei aperta ad un’esperienza, eccome. Queste realtà sono delle bellissime prove di vita, quindi sì. Però il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti. Lui dice che è il contrario? No, lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex”.





Anche Mirko si è detto pronto a fare Temptation: “Allora, io per Temptation Island mi presterei volentieri. Lo farei, mi sembra un bello show, ma il resto non so, dovrebbe inventare un altro programma. Pechino Express, magari. L’Isola dei Famosi invece no, sono troppo magro e scomparirei. Non voglio patire la fame quindi quello non lo farei“. Purtroppo credo che vedremo Guenda Goria e Mirko a Temptation, anche perché il reality partirà il 30 giugno e il cast probabilmente sarà già chiuso

“La passione è la stessa, il format lo stesso – ha spiegato il conduttore, veterano del docu-reality, che ogni anno registra un boom di ascolti – Ci sono delle novità, come ogni anno, nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci preparamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro, i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno”. Ha spiegato Bisciglia.