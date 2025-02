L’occhiataccia di Malgioglio alla big sul palco dell’Ariston. C’è il Festival di Sanremo e ovviamente non si può parlare solo di canzoni. L’Italia è tutta davanti alla tv, nella prima puntata Carlo Conti ha raggiunto il 65% di share. E allora sorprese, confessioni, polemiche e retroscena riempiono le pagine dei giornali. Ce n’è una, in particolare, che riguarda Malgioglio e Marcella Bella.

La serata è stata caratterizzata dalla presenza di due co-conduttori speciali: Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, coppia sui generis e altamente improbabile. Il paroliere si è presentato con uno strascico rosso chilometrico. Poi c’è stato il cambio look, con un quasi total-blach, ad eccezione del ciuffo bianco. Nino Frassica, invece, aveva il ciuffo nero e il resto dei capelli bianchi… Ma a colpire è stato un momento tra Malgioglio e Marcella Bella.

Cosa è successo tra Malgioglio e Marcella Bella

Quando è arrivato il momento di presentare Marcella Bella in tanti hanno notato che prima Malgioglio ha perso tempo per chiedere informazioni sul direttore d’orchestra, poi ha battibeccato con Carlo Conti. Ma prima ancora quando la cantante, finita al centro delle polemiche politiche per aver fatto dichiarazioni a favore di Giorgia Meloni, è scesa dalle scale molti hanno notato un dettaglio.

L’attenzione si è focalizzata sullo sguardo di Cristiano Malgioglio rivolto a Marcella Bella. Il paroliere sembra guardare la cantante con cattiveria e con una ferocia tale che molti si sono chiesti se tra i due fosse successo qualcosa. Uno dei tanti commenti sul ‘caso’: “Diteci per piacere cosa ha fatto Marcella Bella a Malgioglio!“.

Malgioglio che non va avanti con la presentazione di Marcella Bella perché prima deve conoscere le origini del direttore d'orchestra pic.twitter.com/FUFYy8xlt9 — Angela 💐 (@meantvobe) February 12, 2025

ma malgioglio ha un qualche tipo di beef con marcella scusat apriamo un’indagine pic.twitter.com/qF2iBki8gQ — mirtilla (@cuntynicks) February 12, 2025

Sul web in tanti hanno commentato il momento, ma c’è anche chi ha voluto scherzare sulla presentazione fatta da Malgioglio su Marcella Bella: “”Margella Della è una mia garissima amiga. Una volda g’eravamo io, Margella e Oriedda Berdi a Los Anceles e abbiamo ingondrado Cennifer Lobess” Cristiano Malgioglio presenta Marcella Bella”.

