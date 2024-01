Al Grande Fratello è scattato anche un duro provvedimento disciplinare durante la diretta. Lunedì 15 gennaio 2024, infatti, all’improvviso Alfonso Signorini è tornato a collegarsi con la Casa per dare la notizia. Brutta notizia per uno dei concorrenti, nel particolare Stefano Miele, che è uno dei “nuovi”. “Stefano, sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori”, ha esordito.

“Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione”, ha concluso Signorini. Il riferimento è a un fatto avvenuto pochi giorni fa, durante la festa per i 4 mesi dei veterani della Casa.

GF, la scoperta dopo il provvedimento per Stefano

Nel corso sella serata c’è stato uno scambio di battute tra Stefano e Giuseppe ed è volata qualche parola di troppo sul regolamento del reality. In particolare, per stemperare un po’ l’atteggiamento di Anita Olivieri, lo stilista ha detto di conoscere le percentuali con cui lei era la preferita insieme a Beatrice, Luzzi facendo intendere che non erano per niente le stesse.

Dopo quella rivelazione, Anita è entrata un po’ in crisi ma poi la cosa è stata superata. Non per il GF, che quindi ha deciso di punire Stefano. Molti spettatori sono rimasti spiazzati e giudicato eccessivo il provvedimento. Tanto più perché, e questa è la novità del dopo puntata, tempo fa era stato lo stesso conduttore a tirare fuori le percentuali in diretta.

Come riporta il sito Novella 2000, sui social è tornata virale una vecchia clip in cui lo stesso Signorini parlava del risultato del duello tra Beatrice e Anita ai concorrenti: “Non vuol dire che avete avuto le percentuali uguali… potrebbe esserci anche un grande dislivello”. Insomma, quello che si contesta è che quello era un dato che, bene o male, la Casa già conosceva. Ben prima dell’uscita di Stefano.