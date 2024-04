Pur essendo entrata nelle dinamiche del Grande Fratello con netto ritardo rispetto agli altri concorrenti, Perla Vatiero ha immediatamente trovato il modo per farsi notare e ha vinto il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il triangolo venutosi a creare tra lei, Greta e Mirko, di certo, ha contribuito a permetterle di distinguersi su parecchi altri concorrenti. Molti dei quali erano persino candidati alla vittoria molto più di quanto non lo fosse lei, come l’attrice Beatrice Luzzi

Ora che l’avventura su Canale Cinque si è ufficialmente conclusa, la giovane sta tentando di riprendere confidenza con la quotidianità e da quello che vediamo dai social ha iniziato una vera e propria campagna di sponsorizzazioni di prodotti.

“Inqualificabile”. Non c’è pace per Perla dopo la vittoria al Grande Fratello: la scoperta





Perla Vatiero criticata per la sua azienda di moda Perlytas

Dalle storie di Instagram del suo account, si vede come la vincitrice del Grande Fratello sia impegnatissima nello sponsorizzare tanti prodotti e ovviamente il tutto è fatto dietro un lauto compenso economico. Per questo motivo Perla è finita spesso al centro delle critiche, come quella sul post in cui ha sponsorizzato le scommesse di calcio come ”una sicura entrata extra dallo stipendio”.

Ma ci sono altri impegni lavorativi per Perla, che una volta uscita dalla casa del Grande Fratello ha ripreso in mano la sua azienda, Perlytas, che si occupa di moda. Ma anche in questo caso molti utenti del web hanno criticato la giovane, che in realtà realizzerebbe degli abiti copiando palesemente altri modelli in commercio.

perla vatiero ceo metro al collo mentre finge di disegnare un bozzetto facendo credere che i capi siano disegnati da lei quando letteralmente basta fare una semplice ricerca per immagini e accorgersi che non é cosi pic.twitter.com/RNPzRYCCHs — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) April 16, 2024

“Ma davvero le sue fans credono che sia una STILISTA?!?!”, “Rovesciando l immagine si vede la scritta collezione s/s 22 …ma a chi vuole prendere in giro…stiamo parlando di 2 anni fa e considera che vanno progettati 1 anno prima quindi parliamo di 3 anni fa”, “i pantaloni cargo sono identici a quelli che trovi da bershka zara ecc ecc”, “Anche la tuta da Power Ranger bianca e nera, la spacciava per sua, ma la trovai a suo tempo su vari siti…”, si legge su X, dove in tanti hanno commentato un post in cui si vede Perla che disegna un bozzetto con il metro da sarta al collo.