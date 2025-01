Helena Prestes è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Sfuggita alla squalifica che molti pensavano arrivasse dopo il comportamento con Jessica Morlacchi, è finita al televoto eliminatorio della prossima settimana e, come abbiamo raccontato qui sotto, la cosa ha scatenato tutti i suoi fan, anche quelli dal Brasile. Nella casa ha avuto un feeling particolare con Lorenzo, poi con Javier e da ultimo anche con Zeudi.

Con quest’ultima ha chiuso poco prima della diretta di mercoledì scorso e sembra che stia tornando sui suoi passi con un altro coinquilino: Javier Martinez. È successo che il pallavolista ha passato del tempo con Chiara Cainelli e questo non è sfuggito né ai fan del Grande Fratello né a Helena stessa. Dopo un esercizio di recitazione, i due hanno chiacchierato a lungo sia all’interno della casa che in giardino e la modella li ha osservati da lontano con molta attenzione.

Leggi anche: “Tutto annullato”. Grande Fratello, rivolta e caos fuori per Helena: sta succedendo di tutto





GF, Helena beccata dalle telecamere

Come dimostra uno screenshot che sta circolando su X dall’altra sera rilanciato dal sito Blasting News, mentre Javier trascorreva del tempo con Chiara in giardino, c’era chi li osservava attentamente da lontano. Molto attentamente. La regia ha infatti inquadrato Helena mentre si girava spesso per controllare cosa stava succedendo a pochi passi da lei.

“Lei è già isterica, tipo che ne vuole conto. Poi si mostra pure sconsolata. Se Chiara riesce a farla squalificare, godo”, si legge sui social in merito a quello che è successo la notte scorsa al GF. Un parere piuttosto condiviso tra chi segue il reality, è che la modella sarebbe molto gelosa di tutti i legami che il pallavolista crea con le altre donne del casa, soprattutto se c’è stato un interesse pregresso.

E infatti Javier e Chiara si sono frequentati per qualche settimana, poi hanno deciso di non andare avanti dopo un bacio che non è piaciuto a nessuno dei due. Negli ultimi giorni, però, i due hanno parlato a lungo e dato la sensazione di volersi un po’ riavvicinare.