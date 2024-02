Cibo, bosco, aria aperta e natura: doveva essere una giornata all’insegna del relax per gli Inquilini del Grande Fratello l’uscita organizzata la scorsa settimana come premio, ma qualcosa è andato storto e Beatrice e Marco, a causa di alcune tensioni, hanno iniziato litigare interrompendo il momento di relax. Si parla di nomination e gli animi si riscaldano, con Maddaloni che alla fine attacca Beatrice.

“Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, dice Maddaloni a Beatrice che ironicamente lo ringrazia. Lo sportivo parla di rapporti umani e “ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”, ha detto ancora facendo partire l’applauso di tutti. “Dai ragazzi non facciamo così tutti contro Beatrice, così ci hai fatto digerire questo pranzo, di solito di vuole un’ora e mezza di allenamento a te ne sono serviti solo 15 minuti”, ha proseguito Maddaloni.

“Marco pessimo, gli altri peggio”. Grande Fratello, spunta il video choc della gita





Grande Fratello, Giuseppe reagisce alla furia di Marco Maddaloni

In sottofondo si sentivano le grasse risate degli altri concorrenti, in primis Anita Olivieri. A questo punto Beatrice si rivolge a Marco e gli dice: “Io non ho detto una parola, stai facendo tutto tu”. “Mi sono presa una serie di offese pesantissime e non mi sembra che io abbia risposto a tono; sono stata pacata”, ha detto infatti Beatrice durante la diretta, con Alfonso Signorini che ha parlato di branco, perché mentre Maddaloni inveiva contro la Luzzi tutti ridevano e applaudivano.

“La cosa che mi ha ferita di più quando ha detto che io ho inquinato il percorso di Vittorio per 3 mesi quando lui mi ha persino ringraziato”, ha proseguito così Beatrice Luzzi, con diversi inquilini che hanno tentato di dare la propria versione dei fatti. Ma c’è qualcosa che il pubblico ha notato ore dopo la pubblicazione del video girato al ristorante ed è la reazione di Giuseppe Garibaldi.

Mentre Marco Maddaloni inveiva contro Beatrice Luzzi e lei si trovava praticamente all’angolo con gli altri concorrenti che applaudivano e ridevano, Giuseppe Garibaldi non ha applaudito e, anzi, si è rivolto a Maddaloni facendogli notare che era stato lui a iniziare a parlare. “Giuseppe l’unico che ha risposto a Maddaloni con faccia preoccupata”, si legge su X. E ancora: “Giuseppe era seriamente preoccupato..Si vede che in apprensione quasi spaventato. Branco di me*** avete in primis Anita avete fatto ammalare un ragazzo …Che non ha saputo tenere tutta quella tensione. E Bea l’ha sempre detto”.

giuseppe l’unico che ha risposto a maddaloni con faccia preoccupata#grandefratello pic.twitter.com/xodPT0oNV1 — bitchimsleep (@beatriceluzzii) February 15, 2024

“GIUSEPPE L’UNICO CHE NON HA APPLAUDITO A QUESTO SCEMPIO, L’UNICO AD AVER DETTO QUALCOSA A MADDALONI”, “Giuseppe sa in cuor suo che non è giusto, però è entrato nel clan e non sa come uscirne..ora spero guarisca velocemente e rientri nel gioco pensando a se stesso e non al gruppo..se si deve scontrare con Bea lo faccia, ma per cose che lo riguardano”, “Questa scena è tremenda. Giuseppe mi fa una gran tenerezza in questo frangente e se fossi stata lì avrei abbracciato Bea e Giuseppe”. Secondo molti utenti, il malore di Garibaldi è scaturito proprio da questa tensione accumulata in questi giorni.