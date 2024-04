La nuova Isola dei Famosi 2024 di Vladimir Luxuria non ha lasciato spazio a polemiche di sorta, perché iniziata con grandi saluti a chi era nel programma prima di lei. La conduttrice non ha infatti esitato a nominare (e ringraziare) Ilary Blasi a cui, come ribadito nelle interviste, non ha rubato alcun posto, e Alvin, storico inviato in Honduras che ha ora ceduto lo scettro della palapa alla nuova arrivata Elenoire Casalegno.

“Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista”, ha detto Vladimir Luxuria in apertura per poi rivolgere un ringraziamento speciale a Ilary Blasi, conduttrice dello scorso anno, che l’ha incoraggiata per questa avventura.

Isola dei Famosi, la reazione di Alvin ai saluti di Vladimir Luxuria

“Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento”, ha continuato per fare più tardi un saluto anche ad Alvin, presenza fondamentale in diverse edizioni dell’Isola dei Famosi: “Un grandissimo inviato dell’Isola dei famosi, tante edizioni fatte, ci siamo sentiti. Un grande bacio a lui, ciao Alvin”.

Alvin, come detto, è stato l’inviato storico de L’Isola dei Famosi. Ha infatti ricoperto questo ruolo per ben 5 edizioni consecutive entrando di diritto nel cuore del pubblico per i suoi interventi, la sua premura verso i naufraghi, la sua simpatia e anche il suo stare al gioco. Memorabili del resto i siparietti con Ilary Blasi in studio.

Ora tutti gli occhi sono puntati su Eleonoire Casalegno, il suo sarà il compito piò ostico visto il confronto naturale, ma come ha reagito Alvin ai saluti di lunedì sera in diretta? Ha risposto con una Instagram Stories nella quale ha ripreso le parole della nuova conduttrice e nel frattempo sul suo profilo si sono scatenati i fan: “Senza Alvin non è isola… ALVIN TUTTA LA VITA!!!”, “L’isola senza di te non sarà la stessa“, si legge sotto il post qui sopra. E c’è anche chi lo avrebbe voluto come conduttore al posto di Vladimir: “L’unica persona che avrebbe davvero meritato di Presentare l’Isola, eri Tu“.