Terminata la prima puntata dell’Isola dei Famosi condotta quest’anno da Vladimir Luxuria, supportata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, si è già saputo chi esce dal reality show. Quindi, tra non molto sarà costretto a lasciare l’Honduras e a fare già ritorno a casa dopo pochissimi giorni. La notizia sta già facendo il giro della rete e c’è una ragione dietro il suo probabile addio.

Infatti, all’Isola dei Famosi la conduttrice ha fatto già prendere delle decisioni importanti ai concorrenti e dunque si è scoperto chi esce, stando alle ultime indiscrezioni sul programma di Canale 5. Ovviamente tutto può anche cambiare all’ultimo momento, ma le indicazioni sono molto chiare e ribaltare completamente la situazione non sarà affatto un compito agevole.

Isola dei Famosi, ecco chi esce: cosa è stato scoperto

Dopo che sono state fatte le prime nomination all’Isola dei Famosi, quattro concorrenti sono diventati a rischio eliminazione. E sapremo a breve chi esce ufficialmente, mentre gli altri tre potranno continuare regolarmente l’avventura in Honduras. Il sito Angolo delle Notizie ha riportato i risultati di un sondaggio e il dato finale non sembra far avere tanti dubbi.

Coloro che dovrebbero essere tranquilli e che non rischierebbero affatto di andarsene anzitempo sono Samuel Peron e Joe Bastianich, che hanno totalizzato il 30% delle preferenze. Il sondaggio di Angolo delle Notizie ha poi aggiunto che troviamo Luce Caponegro al 22%. Chi dovrebbe lasciare l’Isola è Artur Dainese, che non è andato oltre il 18% dei voti.

Artur Dainese, che lavora come modello, ha già preso parte a dei programmi tv. Nel 2021 ha partecipato a Temptation Island come tentatore e l’anno scorso è stato a Supervivientes, ovvero la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.