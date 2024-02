Nella puntata di mercoledì 21 febbraio del Grande Fratello ci sono stati diversi colpi di scena. Discussioni, sorprese, un’eliminazione e nuove nomination. Ma soprattutto il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere il primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinionista Cesara Buonamici e alla postazione dei social Rebecca Staffelli.

Nel corso della puntata del Grande Fratello c’è stato il verdetto dello scontro al televoto tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Quest’ultimo è stato eliminato tra le lacrime dell’amica Beatrice Luzzi, la grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5. I veterano sono stati i nominabili della serata e il televoto avrà il fine di decretare il primo candidato alla finale del Grande Fratello. Massimiliano ha nominato Garibaldi.

Grande Fratello, il gesto di Beatrice e Perla

Greta ha fatto il nome di Rosy. Paolo e Giuseppe hanno nominato Massimiliano, Alessio invece Giuseppe. Rosy ha nominato Anita, Simona e Marco hanno fatto il nome di Rosy. Grecia ha nominato Massimiliano, Beatrice ha nominato Anita, mentre Perla ha fatto il nome di Massimiliano. Federico ha citato Rosy, Sergio invece Anita. Letizia ha nominato Massimiliano, Anita invece ha fatto il nome di Rosy. Beatrice e Grecia sono andate ‘d’ufficio’ al televoto.

Uno tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy sarà quindi in finale nella prossima puntata in programma per lunedì 26 febbraio. E parlando di finaliste è spuntato in rete un video che mostra quelle che il pubblico vorrebbe in finale, Beatrice e Perla, riprese in un momento che ha lasciato di stucco i telespettatori. Dopo le nomination, le due si sono abbracciate e si sono date un bacio e visti i loro trascorsi il pubblico è rimasto letteralmente gelato da questo gesto.

“Le due vere finaliste che hanno retto tutta questa edizione del GF”, si legge a corredo del video in cui si vedono Perla e Beatrice abbracciarsi. E ancora: “E mentre noi ci scanniamo loro di abbracciano e si danno i bacini”, scrive ancora un utente facendo riferimento ai due fandom.

“Mandiamo prima Bea in finale, poi ci mandiamo Perla, e lo dico da Luzzers…noi vogliamo le regine, non le comodine #perletti Queste due insieme pisciano in testa a tutti”, “Indipendentemente dalle preferenze, o dai fandom, loro se lo meritano entrambe, devono essere finaliste”, “Con tutto il rispetto per perla ma chi ha retto tutta l’edizione è solo Beatrice ma a me starebbe bene lei e perla finaliste”, “Finalmente un tweet pro Bea e perla GRAZIE!”, si legge su X.