I fan del Grande Fratello adesso cominciano a contare le ore: lunedì 31 marzo andrà in onda la finalissima e si scoprirà così il nome del vincitore di questa edizione. Edizione che, parlano i numeri, non ha certo brillato per gli ascolti anche se commentatissima sui social. Da settembre a oggi, il reality di Alfonso Signorini è finito più di una volta sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori.

E anche le ultime puntate, semifinale inclusa, non hanno fatto molto meglio. Lunedì scorso, quando c’è stata l’uscita clamorosa di personaggi forti come Javier, Shaila e Giglio, la diretta è stata seguita da una media di 2.049.000 per una quota del 16,8%. Ma anche se il bilancio non è proprio positivo, di sicuro c’è grande attesa per l’ultima puntata.

Leggi anche: “E così l’ha mollato…”. Il gesto di Shaila fuori dal Grande Fratello e tutti in tilt: Lorenzo non lo sa





GF, MariaVittoria ce l’ha fatta

Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena sono già finalisti. Manca da capire chi, tra Mariavittoria e Chiara, potrà raggiungerli per la corsa al titolo. Le due si stanno infatti giocando l’ultimo posto disponibile per la finale. Sono finite al televoto e sarà il pubblico a casa a decidere chi mandare avanti, fino alla fine.

I fandom sono scatenati e chi credeva che l’appoggio dei sostenitori di Zeudi per Chiara fosse decisivo potrebbe ricredersi. Perché come riporta il sito Blasting News, secondo i 726 utenti che hanno partecipato fino alle ore 18:20 del 28 marzo al sondaggio di Reality House, a guadagnarsi il posto in finale sarebbe MaVi.

E con percentuali che non lasciano spazio a dubbi. La dottoressa e fidanzata di Tommaso ha infatti raggiunto l’ 83% dei consensi e batte di gran lunga Chiara, ferma al 17% . Il televoto si chiuderà nella diretta del 31 marzo, ma questo sondaggio dà un’idea più che limpida. E così sembra proprio che MariaVittoria ce l’abbia fatta contro la ex UeD…